Kładzenie się spać z makijażem to jeden z największych grzechów pielęgnacyjnych. Niewyczyszczona skóra nie może swobodnie oddychać ani regenerować się w nocy, co prowadzi do zapychania porów, powstawania niedoskonałości, przyspieszonego starzenia i utraty blasku. Dlatego tak ważne jest dokładne, ale jednocześnie delikatne oczyszczanie.

Najlepsze efekty daje połączenie kilku kosmetyków: płynu do demakijażu, który rozpuszcza makijaż i filtry SPF, żelu myjącego usuwającego zanieczyszczenia oraz delikatnej pianki, która domyka cały rytuał. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasza twarz jest dokładnie oczyszczona, a skóra przygotowana na kolejne kroki pielęgnacji…Ja w swojej kosmetyczce miałam już niemal cały zestaw do oczyszczania i pielęgnacji twarzy. Jedną rzeczą, której mi brakowało była właśnie dobra pianka do twarzy. Jakiś czas rozpoczęłam więc poszukiwania z nadzieją, że znajdę coś godnego uwagi i tak też się stało.

Ta pianka do twarzy to mój must-have. Ma w składzie hydrolat z kwiatów róży

Pianka, którą wówczas wybrałam i dziś nie wyobrażam sobie bez niej życia to ta od marki Nuxe (Very Rose). Jej ultralekka, puszysta konsystencja niczym chmurka miękkości otula skórę, skutecznie usuwając zanieczyszczenia, a jednocześnie nie powodując uczucia ściągnięcia czy suchości. To idealny wybór dla każdego typu cery- nawet tej bardzo wrażliwej.

Formuła oparta na ekstrakcie i hydrolacie z róży działa nawilżająco i kojąco, dzięki czemu skóra po oczyszczaniu pozostaje miękka, ukojona i przyjemnie odświeżona. Delikatny, różany zapach dodatkowo uprzyjemnia codzienny rytuał pielęgnacyjny i sprawia, że oczyszczanie staje się chwilą relaksu.

Co ciekawe kosmetyk zawiera aż 95% składników pochodzenia naturalnego, ma wegańską formułę i została przebadana dermatologicznie. Jej skuteczność potwierdzają badania- 100% osób zauważyło łagodne, ale efektywne oczyszczenie oraz ukojenie skóry, a 95% doceniło jej świeżość, miękkość i naturalny blask.

Jeśli szukacie więc dobrego produktu do oczyszczania twarzy to warto wypróbować właśnie tę piankę.