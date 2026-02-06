Biały, zdrowy uśmiech to marzenie wielu osób, ale codzienna kawa, herbata czy wino skutecznie odbierają zębom ich naturalny blask. Nic więc dziwnego, że coraz częściej szukamy past, które nie tylko czyszczą, ale realnie poprawiają kolor szkliwa bez jego uszkadzania. Dobra pasta wybielająca powinna działać skutecznie, a jednocześnie być łagodna dla zębów i dziąseł. Właśnie wszystkie te warunki spełnia Mediblanc Whitening- czyli pasta, która łączy profesjonalną pielęgnację z bezpiecznym wybielaniem.

Ta pasta gwarantuje hollywoodzki uśmiech

Mediblanc Whitening to pasta wybielająca, która zapewnia śnieżnobiałe zęby i promienny uśmiech bez efektu nadmiernego ścierania szkliwa i bez intensywnego pienienia. Podczas każdego szczotkowania delikatnie, ale skutecznie usuwa przebarwienia, przywracając zębom ich naturalną biel. Jej działanie nie opiera się na agresywnych składnikach, lecz na bogatej dawce biologicznie aktywnych jonów, które uwalniają się w trakcie mycia.

Kluczowym składnikiem pasty jest hydroksyapatyt – w 100% naturalny minerał, który dostarcza zębom jonów wapnia i fosforanów. Dzięki temu pasta przyspiesza remineralizację szkliwa, wypełnia mikroubytki erozyjne i zarysowania na jego powierzchni oraz odbudowuje strukturę zęba od wewnątrz. Regularne stosowanie pomaga także regenerować odsłonięte szyjki zębowe i zmniejszać nadwrażliwość.

MEDIBLANC Whitening nie tylko wybiela, ale również kompleksowo dba o jamę ustną. Diglukonian chlorheksydyny zwalcza bakterie odpowiedzialne za powstawanie płytki nazębnej, alantoina wspiera regenerację dziąseł, a mentol i olejek miętowy zapewniają długotrwałą świeżość oddechu. Z kolei sód PCA zapobiega wysuszaniu jamy ustnej, co dodatkowo poprawia komfort codziennego użytkowania.

Pasta jest łagodna dla jamy ustnej dzięki niskiej pienistości i minimalnemu poziomowi ścierania, dlatego sprawdzi się także u osób z wrażliwymi zębami. Można ją stosować ze wszystkimi typami szczoteczek, a jej formuła jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dzieci od 6. roku życia. Co ważne, w składzie nie znajdziemy nadtlenku wodoru, fluoru ani gruboziarnistych substancji ściernych – dominują tu naturalne składniki o potwierdzonym działaniu.

To połączenie wybielania, odbudowy szkliwa i pielęgnacji dziąseł sprawia, że MEDIBLANC Whitening działa niczym profesjonalny zabieg stomatologiczny.

