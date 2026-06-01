SPF latem to konieczność, ale nawet najlepszy krem z filtrem może nie zapewnić skórze pełnej ochrony, gdy spędzamy całe dni w słońcu. Wtedy warto sięgnąć po mgiełkę, którą można nakładać na make-up. Ta od Paese ma wegańską formułę i działa jak tarcza przeciw promieniom UV.

Z roku na rok z coraz większą świadomością dbamy o ochronę skóry przed słońcem. Dobre kremy z filtrem 50, które zabezpieczają cerę przed działaniem promieniowania UV, a tym samym spowalniają proces jej starzenia się, są dziś standardem. Jeśli jednak spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, warto zadbać o reaplikację SPF w ciągu dnia. Jak to zrobić? Wystarczy mieć przy sobie kosmetyk, który można nałożyć na makijaż w dowolnym momencie. Właśnie tak działa mgiełka z SPF od Paese.

Mgiełka na makijaż z SPF 50 Paese – ochrona przed słońcem i pielęgnacja skóry w jednym

Ultra lekka mgiełka z filtrem od marki Paese to kosmetyk, który skutecznie chroni skórę przed słońcem i można go nakładać na make-up. Ma SPF 50 i wodoodporną formułę, która nie obciąża cery, za to delikatnie ją pielęgnuje. Poza filtrami UVA i UVB zawiera między innymi glicerynę, która długotrwale nawilża, czy witaminę E, która zmiękcza, wygładza i ma właściwości antyoksydacyjne.

Aplikacja kosmetyku jest banalnie prosta. Wystarczy spryskać twarz mgiełką z odległości ok. 20-30 cm. Powtarzając czynność co 2-3 godziny, mamy pewność pełniejszej ochrony przed promieniowaniem słonecznym, szczególnie w intensywne dni spędzane na zewnątrz. To produkt idealny do torebki czy wakacyjnego koszyka, który warto mieć zawsze pod ręką.

Opinie o mgiełce SPF 50 Paese – jak oceniają ją Polki?

Mgiełka z filtrem SPF 50 od Paese to jeden z letnich kosmetycznych ulubieńców Polek. Internautki podkreślają, że to wymarzone rozwiązanie na wakacje czy aktywne dni w mieście.

Bardzo fajny produkt „do torebki”, do stosowania w ciągu dnia. Uwielbiam ten produkt Świetny kosmetyk, mam go w torebce i jak wychodzę z pracy, to aplikuję na makijaż.

To tylko niektóre z wielu opinii na jego temat. W regularnej cenie kosmetyk kupimy za ok. 60 zł, ale w promocji jest tańszy nawet o połowę.