Po opalaniu skóra potrzebuje czegoś więcej niż tylko kremu. Wtedy z pomocą przychodzi chłodząca mgiełka, która potrafi w kilka chwil przywrócić jej komfort, nawilżenie i przyjemne uczucie świeżości. To letni kosmetyk, który warto mieć zawsze pod ręką. Ostatnio oczarowała mnie ta od marki Hdrey.

Letnia pielęgnacja nie kończy się na aplikacji kremu z filtrem. Równie ważne jest to, jak zadbamy o skórę po powrocie z plaży czy długiego spaceru w pełnym słońcu. W takim wypadku warto mieć w swojej kosmetyczce produkty, które nie tylko nawilżają naszą skórę, ale także delikatnie ją schładzają. Jednym z moich ostatnich odkryć jest Sun Cooling od Hdrey, czyli lekka mgiełka nawilżająco-chłodząca, która została stworzona z myślą o błyskawicznym przywróceniu skórze komfortu. Jej wodna formuła przynosi przyjemne uczucie ochłodzenia, pomaga zmniejszyć uczucie napięcia i przesuszenia oraz intensywnie nawilża. Dzięki wygodnej aplikacji można stosować ją zarówno na twarz, jak i ciało, a szybkie wchłanianie sprawia, że nie pozostawia lepkiej warstwy i doskonale sprawdza się także w ciągu dnia.

1 Lekka mgiełka nawilżająco-chłodząca Hdrey Kup teraz

Lekka formuła, która wspiera regenerację skóry

Co niezwykle ważne formuła mgiełki Sun Cooling wspiera naturalne procesy regeneracyjne, pomaga zatrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i ogranicza uczucie dyskomfortu wywołane ekspozycją na promienie słoneczne. Regularne stosowanie Sun Cooling sprawia, że skóra staje się bardziej miękka, elastyczna i wyraźnie gładsza, a każdy kolejny spray zamienia codzienną pielęgnację w orzeźwiający rytuał. To prosty sposób, by po letnich aktywnościach przywrócić cerze i ciału świeżość, ukojenie oraz zdrowy wygląd.