Zima w pełni, mrozy nie odpuszczają, a wręcz przeciwnie. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się temperatur sięgających nawet -17 stopni. To moment, w którym nasza skóra- szczególnie ta na dłoniach wystawiona jest na prawdziwą próbę. Mróz, wiatr, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i częste mycie rąk sprawiają, że skóra staje się szorstka, ściągnięta, a czasem wręcz bolesna. Zwykły krem przestaje wystarczać, a dłonie zaczynają wołać o ratunek.

Właśnie zimą najczęściej przekonujemy się, jak wymagającym obszarem pielęgnacyjnym są dłonie. To one niemal bez przerwy mają kontakt z czynnikami zewnętrznymi i to one najszybciej zdradzają oznaki przesuszenia czy osłabienia bariery ochronnej skóry. Dlatego w mroźne dni warto sięgnąć po kosmetyk do zadań specjalnych- taki, który nie tylko nawilży, ale realnie odbuduje i zabezpieczy skórę przed dalszymi uszkodzeniami.

Yope Creamy Musk – Krem-maska do rąk

Jednym z takich kosmetyków jest Yope Creamy Musk, czyli krem-maska do rąk. To kosmetyk, który łączy w sobie intensywną regenerację maski z komfortem stosowania klasycznego kremu. Jego formuła została oparta na naturalnych składnikach aktywnych, zbliżonych do lipidów naskórka, dzięki czemu krem dosłownie „wtapia się” w skórę. Efekt? Wzmocniona bariera ochronna, większa odporność na mróz i zauważalna poprawa kondycji dłoni już po pierwszych użyciach.

Na szczególną uwagę zasługuje skład. Fitosterole shea wspierają odbudowę cementu międzykomórkowego, wygładzają naskórek i chronią skórę przed działaniem zimna oraz wiatru. Masło cupuacu działa jak naturalna tarcza- pomaga skórze walczyć z wolnymi rodnikami i stresem środowiskowym, jednocześnie pozostawiając na dłoniach delikatny, niewidoczny film ochronny. Całość uzupełnia kompleks emolientów, który koi podrażnienia, zmniejsza uczucie szorstkości i zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci.

Yope Creamy Musk to propozycja dla tych, którzy zimą nie chcą iść na kompromisy. Kiedy temperatury spadają grubo poniżej zera, a dłonie potrzebują czegoś więcej niż szybkiego nawilżenia, ten krem-maska staje się prawdziwym sprzymierzeńcem. Jest idealna do wieczornej regeneracji, ale świetnie sprawdzi się również w ciągu dnia.