Ta maść działa jak kojący opatrunek na ekstremalnie suchą i popękaną skórę. Szybko się wchłania, otula komfortem i natychmiastowo regeneruje naskórek. Ma perłową konsystencję i wiele zastosowań.

Mróz, wiatr czy suche powietrze z kaloryferów to tylko niektóre z wielu przyczyn pogorszenia kondycji skóry zimą. W chłodne dni może stawać się przesuszona, popękana, zaczerwieniona i podrażniona, a zwykłe kremy nie są w stanie przywrócić jej równowagi. Jeśli szukasz kosmetyku do zadań specjalnych, ta szwedzka maść z witaminą E może okazać się rozwiązaniem idealnym.

Najlepsza maść do suchej skóry zimą: HUDSALVA VIT. E od Swederm

Maść Hudsalva od marki Swederm to ratunek dla najbardziej przesuszonej i podrażnionej skóry. Efekty jej działania są odczuwalne od razu po nałożeniu. W zaledwie 10 minut potrafi ukoić, wygładzić i zniwelować nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Stosowana regularnie skutecznie regeneruje naskórek, przywraca mu aksamitną miękkość i gładkość, redukuje zaczerwienienia, uczucie pieczenia i swędzenia. Długotrwale nawilża i zapewnia komfort.

Kluczowym składnikiem formuły jest witamina E, która w połączeniu z alantoiną i wyciągiem z rumianku tworzy kojąco-ochronny kompleks. Poza tym kosmetyk zawiera ponad 30% emolientów, takich jak masło shea i skwalan, oraz 20% humektantów – w tym roślinną glicerynę, która zatrzymuje wodę w głębszych warstwach skóry na długie godziny. W efekcie jest chroniona przed utratą nawilżenia i przyjemnie otulona.

Jedna maść wiele zastosowań

Maść od Swederm szybko zyskała status jednego z najchętniej polecanych kremów do rąk. TikTokerki pokochały ją nie tylko za jej kojąco-nawilżające działanie, ale też charakterystyczną, perłową konsystencję, która nadaje skórze delikatny blask. Ponadto wyjątkowa receptura może być stosowana nie tylko na podrażnione od mrozu dłonie, ale też popękane pięty czy spierzchnięte usta. Maść skutecznie leczy mikropęknięcia, doskonale natłuszcza i odbudowuje barierę hydrolipidową. Najlepszym dowodem na jej skuteczność są opinie internautek.

Maść jest po prostu genialna. Mam bardzo wymagające dłonie, zwłaszcza w sezonie zimowym. Są bardzo wysuszone, czasami pęka skóra na zgięciach palców. Maść po zaledwie kilkukrotnym zastosowaniu likwiduje problem, ale efekty widoczne są już po pierwszym użyciu. Polecam serdecznie, najlepiej nawilżający krem jaki miałam Super produkt! Moje stopy są nareszcie gładkie, a miałam duży problem z popękanymi piętami.

Czytamy na jej temat w sieci. Co więcej: kosmetyk ma delikatny zapach, który sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się jeszcze przyjemniejsza.