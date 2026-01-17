Ta koreańska maska do ust z miodem działa jak intensywny zabieg odżywczy na popękaną skórę
Działa jak opatrunek na suche skórki, wygładza i regeneruje spierzchnięte usta. Ta odżywcza maska koreańskiej marki nieprzypadkowo stała się bestsellerem wśród Polek. „Działa cuda” – piszą na jej temat internautki.
W mroźne i chłodne dni suche, spierzchnięte usta to dla wielu z nas codzienność. Czasami nawet najlepsza pomadka ochronna nie przynosi ukojenia popękanej skórze. Wtedy warto sięgnąć po intensywną maskę odżywczą, która działa w trakcie snu. Ta od koreańskiej marki Prreti otula skórę jak kompres i pięknie pachnie.
Ratunek dla popękanej skóry na ustach? Poznaj maskę na noc od Prreti
Nawilżająca maska do ust Prreti ma formułę przypominającą miód – jeden z najczęściej wykorzystywanych składników w domowej pielęgnacji skóry. Działa jak łagodzący kompres na spierzchnięte wargi, przywracając im aksamitną gładkość, miękkość i nawilżenie. Nałożona na noc przyspiesza regenerację naskórka, a jej słodki, owocowo-miodowy zapach działa odprężająco i przyjemnie koi zmysły.
Działanie tego kosmetyku to zasługa takich składników, jak miód, który ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące. Poza tym formułę maski wzbogacono o wyciągi z owoców jagodowych: malin, jeżyn, acai, borówek, truskawek i żurawiny, które nawilżają i zmiękczają skórę, oraz witaminę E, która przyspiesza gojenie.
Opinie o masce do ust Prreti Miód&Jagoda
Maseczka do ust koreańskiej marki szybko zyskała popularność wśród Polek. Internautki są zachwycone jej działaniem i polecają ją osobom, których skóra na ustach jest spierzchnięta, popękana i wymaga regeneracji.
Działa cuda na popękane usta
Jest to najlepsza maska do ust jaką testowałam diametralnie poprawia kondycję nawilżenie ust.
Wspaniała maska do ust. Otula, pięknie pachnie miodem i owocami leśnymi i ma gęstą formułę. Po nałożeniu jej na noc, usta rano są odżywione i zregenerowane.
Czytamy na temat kosmetyku. Maska w regularnej cenie kosztuje 25 zł, ale można kupić ją taniej w promocji.