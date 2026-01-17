Działa jak opatrunek na suche skórki, wygładza i regeneruje spierzchnięte usta. Ta odżywcza maska koreańskiej marki nieprzypadkowo stała się bestsellerem wśród Polek. „Działa cuda” – piszą na jej temat internautki.

W mroźne i chłodne dni suche, spierzchnięte usta to dla wielu z nas codzienność. Czasami nawet najlepsza pomadka ochronna nie przynosi ukojenia popękanej skórze. Wtedy warto sięgnąć po intensywną maskę odżywczą, która działa w trakcie snu. Ta od koreańskiej marki Prreti otula skórę jak kompres i pięknie pachnie.

Ratunek dla popękanej skóry na ustach? Poznaj maskę na noc od Prreti

Nawilżająca maska do ust Prreti ma formułę przypominającą miód – jeden z najczęściej wykorzystywanych składników w domowej pielęgnacji skóry. Działa jak łagodzący kompres na spierzchnięte wargi, przywracając im aksamitną gładkość, miękkość i nawilżenie. Nałożona na noc przyspiesza regenerację naskórka, a jej słodki, owocowo-miodowy zapach działa odprężająco i przyjemnie koi zmysły.

Działanie tego kosmetyku to zasługa takich składników, jak miód, który ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące. Poza tym formułę maski wzbogacono o wyciągi z owoców jagodowych: malin, jeżyn, acai, borówek, truskawek i żurawiny, które nawilżają i zmiękczają skórę, oraz witaminę E, która przyspiesza gojenie.

Opinie o masce do ust Prreti Miód&Jagoda

Maseczka do ust koreańskiej marki szybko zyskała popularność wśród Polek. Internautki są zachwycone jej działaniem i polecają ją osobom, których skóra na ustach jest spierzchnięta, popękana i wymaga regeneracji.

Działa cuda na popękane usta Jest to najlepsza maska do ust jaką testowałam diametralnie poprawia kondycję nawilżenie ust. Wspaniała maska do ust. Otula, pięknie pachnie miodem i owocami leśnymi i ma gęstą formułę. Po nałożeniu jej na noc, usta rano są odżywione i zregenerowane.

Czytamy na temat kosmetyku. Maska w regularnej cenie kosztuje 25 zł, ale można kupić ją taniej w promocji.