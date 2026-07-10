W pielęgnacji skóry po trzydziestce szukamy rozwiązań, które naprawdę robią różnicę. To serum w ampułce z wysokim stężeniem fermentowanego filtratu z jagód żeń-szenia jest jednym z nich. Uelastycznia skórę i działa jak zastrzyk energii dla cery pozbawionej życia.

Upływający czas sprawia, że skóra staje się mniej elastyczna, a czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, stres czy niedobór snu mogą dodatkowo przyczyniać się do powstawania przebarwień czy utraty zdrowego kolorytu cery. To dlatego często wymaga ona pielęgnacji, która działa wielozadaniowo: rewitalizuje, ujędrnia, przywraca blask i energię. Dokładnie takie właściwości ma serum w ampułce koreańskiej marki Cliv.

Energetyzująco-uelastyczniająca ampułka Cliv z jagodami żeń-szenia – jak działa?

Ma lekką konsystencję, ale jest naszpikowane najcenniejszymi składnikami aktywnymi, które poprawiają kondycję skóry. Serum energetyzująco-uelastyczniające od Cliv to kosmetyk, który skutecznie odmładza, nawilża i rozświetla cerę. Gwiazdą składu jest filtrat z jagód żeń-szenia, które zawierają nawet kilkanaście razy więcej saponin (substancji o dobroczynnym działaniu na skórę) niż jego korzeń. Co więcej zbierane w lipcu owoce poddaje się fermentacji, która zwiększa aktywność substancji czynnych i zmniejsza ryzyko podrażnień. To właśnie ten komponent odpowiada za przeciwzmarszczkowe i ujędrniające działanie ampułki. Na tym nie koniec.

1 Energetyzująco-uelastyczniająca ampułka do twarzy z jagodami żeń-szenia Kup teraz

Serum energetyzujące Cliv zawiera niacynamid, który przywraca cerze zdrowy koloryt i naturalny blask, oraz kwas hialuronowy, który długotrwale chroni skórę przed przesuszeniem. W składzie znajdziemy również: alantoinę i prowitaminę B5, adenozynę o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym, bogaty w polifenole ekstrakt z ziaren kawy czy hydrolizowane białko grochu, które poprawia napięcie skóry. Ampułka dedykowana jest osobom z cerą pozbawioną życia, matową, z widocznymi oznakami starzenia się.

Opinie o ampułce energetyzująco-uelastyczniającej Cliv – co sądzą o niej Polki?

Podobnie jak wiele innych produktów Cliv, serum w ampułce zebrało wiele pozytywnych opinii. W serwisie internetowym drogerii Hebe zrecenzowano je ponad 300 razy niemal jednogłośnie, bo średnia ocen wynosi 4.9/5.

Co tu dużo mówić – rewelacyjne serum. Nie wiem ile butelek już zużyłam… Zakochałam się! Skóra jest nawilżona i napięta. Świetnie ujędrnia i nawilża, dodaje blasku, współgra z każdym kremem i podkładem. Mam 41 lat i problemy z niedoczynnością tarczycy, czyli skóra mega sucha. To serum jest dla mnie rewelacyjne, kupiłam już kolejne opakowanie.

To tylko niektóre z wielu opinii. Jeśli poszukujesz kosmetyku, który rewitalizuje skórę i pozwala na dłużej zachować jej młody wygląd, to serum może być idealnym dopełnieniem codziennej pielęgnacji.