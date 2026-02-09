Odblokowuje pory, redukuje niedoskonałości i przyjemnie nawilża. Ta oczyszczająca maseczka do twarzy to must-have do cery problematycznej. Już po pięciu minutach odczujesz różnicę.

Cera tłusta i skłonna do niedoskonałości wymaga wyjątkowej pielęgnacji. Odpowiednio dobrane kosmetyki do mycia twarzy, krem na wypryski czy tonik to absolutne podstawy. Czasami warto jednak sięgnąć po maskę, która dogłębnie oczyszcza i zmniejsza widoczność zmian skórnych. Tak działa myPUREexpress od Miya Cosmetics.

Oczyszczająca maseczka do twarzy? Odkryj Miya Cosmetics MyPUREexpress

W składzie ma kwas azelainowy, glicynę oraz różową glinkę. Dzięki tym składnikom skutecznie detoksykuje skórę i pozostawia ją przyjemnie oczyszczoną, gładszą i nawilżoną. 5-minutowa maseczka do twarzy MyPUREexpress od Miya Cosmetics ma aksamitną, kremową formułę, która efektywnie odblokowuje pory skórne, przyspiesza gojenie wyprysków i reguluje poziom sebum. Jej działanie to zasługa starannie dobranych składników aktywnych.

Kwas azelainowy – działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie,

Glicyna – wspomaga regenerację skóry i gojenie zmian,

Różowa glinka – oczyszcza, absorbuje sebum, łagodzi podrażnienia.

Dodatkowo recepturę wzbogacono o olejek z nasion malin, witaminę E i prowitaminę B5. Maska daje widoczne rezultaty już po pierwszym użyciu, a regularne stosowanie jej zmniejsza widoczność porów, zaskórników i wyprysków oraz minimalizuje ryzyko powstawania nowych. Potwierdzają to opinie Polek.

Co Polki sądzą o 5-minutowej masce oczyszczającej Miya Cosmetics?

Wycisza zmiany skórne, ale też dobrze oczyszcza. Moja ulubiona maska oczyszczająca! Nie miałam lepszej do tej pory Widać efekt po pierwszym użyciu. Nie wiem które to już moje opakowanie

Piszą o maseczce MyPUREexpress internautki. Kosmetyk ma średnią ocenę 4,8/5 na stronie internetowej drogerii Hebe przy blisko 400 opiniach. Polki chwalą go między innymi za skuteczność w redukowaniu niedoskonałości już po pierwszym zastosowaniu.