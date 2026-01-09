Większość kosmetyków na kurze łapki stworzone z myślą o delikatnej skórze wokół oczu. Ich zadaniem jest intensywne nawilżenie, poprawa elastyczności skóry oraz wygładzenie drobnych zmarszczek mimicznych. Jeżeli masz ochotę wypielęgnować okolicę oczu w Lyko trwa obecnie promocja na kosmetyki na kurze łapki.

Jaki krem pod oczy stosować po retinolu, by uniknąć podrażnień?

Kosmetyki na kurze łapki

W składzie kosmetyków na kurze łapki warto szukać takich substancji jak kwas hialuronowy, który silnie nawilża i optycznie wygładza zmarszczki, oraz peptydy i retinol wspomagające produkcję kolagenu. Wybrałyśmy 4 cudowne kosmetyki, które znajdziesz teraz promocji.

Krem pod oczy

Serum

Krem z wypełniaczem hialuronowym

Krem

