źródło: iStock
Szukasz kosmetyków na kurze łapki? Trwa na nie wielka promocja
Większość kosmetyków na kurze łapki stworzone z myślą o delikatnej skórze wokół oczu. Ich zadaniem jest intensywne nawilżenie, poprawa elastyczności skóry oraz wygładzenie drobnych zmarszczek mimicznych. Jeżeli masz ochotę wypielęgnować okolicę oczu w Lyko trwa obecnie promocja na kosmetyki na kurze łapki.
Jaki krem pod oczy stosować po retinolu, by uniknąć podrażnień?
Kosmetyki na kurze łapki
W składzie kosmetyków na kurze łapki warto szukać takich substancji jak kwas hialuronowy, który silnie nawilża i optycznie wygładza zmarszczki, oraz peptydy i retinol wspomagające produkcję kolagenu. Wybrałyśmy 4 cudowne kosmetyki, które znajdziesz teraz promocji.
1
Krem pod oczyKup teraz
2
SerumKup teraz
3
Krem z wypełniaczem hialuronowymKup teraz
4
KremKup teraz
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych