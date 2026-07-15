Holika Holika to nazwa, która większości osób kojarzy się z kultowym kremem z filtrem. Słynny aloesowy SPF to jeden z najczęściej polecanych produktów w swojej kategorii. W portfolio koreańskiej marki znajdziemy jednak wiele innych kosmetycznych hitów, jak ta przeciwzmarszczkowa esencja ze śluzem ślimaka, która zbiera same pozytywne recenzje.

Holika Holika to jedna z najpopularniejszych koreańskich marek w Polsce. Jej filozofia opiera się na kompleksowym działaniu odpowiadającym na potrzeby różnych typów cery. Najbardziej rozpoznawalne stały się jej produkty na bazie aloesu, między innymi słynny żel SPF 50. W ofercie znaleźć można jednak wiele innych kosmetycznych odkryć, które łączą zaawansowaną pielęgnację z naturą. Najlepszym przykładem jest przeciwzmarszczkowa esencja Prime Youth Black Snail Repair Essence, która działa jak żelazko na zmarszczki i wspomaga regenerację skóry.

Esencja przeciwzmarszczkowa Holika Holika – jak działa?

Prime Youth Black Snail Repair Essence to zastrzyk energii dla skóry z oznakami starzenia się. Esencja Holika Holika to kompozycja bazująca na składnikach o silnym działaniu nawilżającym, wygładzającym i przeciwstarzeniowym. Zawiera między innymi:

filtrat ze śluzu ślimaka, który łagodzi, regeneruje i ujędrnia skórę,

beta-glukan, który intensywnie nawilża i przywraca cerze elastyczność,

niacynamid, który rozjaśnia przebarwienia i poprawia koloryt skóry,

ekstrakt z granatu o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Formułę dodatkowo wzbogacono o adenozynę – jeden z najbardziej cenionych składników w pielęgnacji anti-aging, czy ekstrakt z liści Ginkgo Biloba. To dzięki tym komponentom przeciwzmarszczkowa esencja Holika Holika skutecznie nawilża, nadaje skórze miękkość i pomaga na dłużej zachować jej młodzieńczy wygląd.

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Opinie o przeciwzmarszczkowej esencji Holika Holika – tak oceniają ją Polki

Polki pokochały ten kosmetyk, podobnie jak aloesowe żele Holika Holika. Świadczą o tym opinie w serwisie internetowym Hebe, w którym kosmetyk zyskał średnią ocenę 4,9/5.

Cera po nim jest delikatna, nawilżona i zmarszczki nieco wygładzone. Moja skóra juz bardzo dojrzała wygląda bardzo dobrze. To już moje 3 opakowanie z pewnością będę wracała do tego kremu i całej serii. To mój ulubiony kosmetyk, twarz jest gładka, promienna, wyraźnie odmłodzona

To tylko niektóre z wielu recenzji na temat esencji koreańskiej marki.