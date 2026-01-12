Skin icing, czyli okładanie skóry lodem, to trend, który zyskuje coraz większą popularność i uznanie ekspertów. Ta prosta metoda widocznie poprawia kondycję cery. Na czym polega i jak bezpiecznie z niej korzystać? Odpowiadamy.

Skin icing – co to takiego?

Skin icing to forma krioterapii, czyli zamierzone wystawiania skóry na działanie ekstremalnie niskiej temperatury przez kilka minut. Zazwyczaj używa się do niej kostek lodu owiniętych w czysty materiał, ale można wykorzystać również lodowy masażer czy specjalne urządzenia do krioterapii. Prosty do wykonania zabieg szybko stał się jednym z wiodących trendów w pielęgnacji skóry.

Jak działa skin icing? Korzyści z okładania skóry lodem

Lista korzyści z robienia okładów z lodu na twarz jest długa, a pierwsze efekty są zauważalne od razu. To między innymi:

redukcja stanów zapalnych – zimno skutecznie zmniejsza obrzęk i zaczerwienienie, np. przy trądziku,

zmniejszanie widoczności porów i regulacja sebum – zabiegi oparte na założeniach skin icingu wygładzają skórę, tonizują ją i oczyszczają,

złuszczanie martwego naskórka – okłady z lodu pomagają usuwać zanieczyszczenia,

łagodzenie niedoskonałości – okłady z lodu działają kojąco na skórę trądzikową,

redukcja przebarwień – lód zmniejsza pigmentację skóry wynikającą z reakcji na uszkodzenia czy ciepło,

poprawa napięcia skóry i usuwanie toksyn – skin icing działa podobnie jak drenaż limfatyczny.

Skin icing – kto może bezpiecznie korzystać z tej metody?

Skin icing to praktyka polecana osobom o różnych typach cery. Warto wypróbować ją przy trądziku, stanach zapalnych czy nadmiarze sebum, ale nie tylko. Okłady z lodu mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem dla skóry poszarzałej i zmęczonej. Ważne jednak, by upewnić się, czy nie mamy przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Do tych należą między innymi łuszczyca, egzema czy nadwrażliwość na zimno.

Jak przygotować skórę do okładów z lodu?

Aby okłady z lodu były bezpieczne dla skóry, przed wykonaniem zabiegu trzeba dokładnie ją oczyścić, np. łagodnym żelem lub emulsją. Kolejny krok to nałożenie kremu nawilżającego, który ochroni barierę hydrolipidową. Dzień wcześniej należy unikać ekspozycji na słońce, aby na skórze nie pojawiły się podrażnienia.

Skin icing – jak to zrobić?

Sposobów na wykorzystanie zimna w domowej pielęgnacji skóry jest wiele. Możesz użyć kostek lodu do zmniejszenia obrzęku i oznak zmęczenia pod oczami albo delikatnie masować nimi całą twarz przez maksymalnie kilka minut. Podobnie działa też bardzo zimna woda. Coraz większą popularność zyskują również profesjonalne zabiegi krioterapii w gabinetach kosmetologicznych.