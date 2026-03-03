Jest nie tylko podstawą wielu azjatyckich dań, ale też cenionym składnikiem pielęgnującym skórę. Ryż w różnych postaciach od dekad znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce. Jak działa? Kiedy warto po niego sięgnąć? Odpowiadamy.

Jeszcze kilka lat temu kojarzył nam się głównie z kuchnią. Dziś coraz częściej pojawia się w składzie toników, esencji czy kremów do twarzy. Ryż, a właściwie pozyskiwane z niego składniki pielęgnacyjne, to jeden z sekretów azjatyckich rytuałów piękna. Co warto o nim wiedzieć?

Od wody ryżowej po fermentowane otręby – te przetwory z ryżu znajdziemy w kosmetykach

Wykorzystanie przetworów z ryżu w pielęgnacji ma wielowiekową tradycję. Azjatki od lat stosują wodę ryżową na włosy, która działa jak dobra odżywka ułatwiająca rozczesywanie: wygładza, nadaje połysk i elastyczność. Na tym nie koniec. Eksperci odkryli też wyjątkowe właściwości oleju ryżowego, otrębów ryżowych i fermentowanych ekstraktów z ryżu, które coraz częściej figurują na liście składników w popularnych kremach do twarzy, esencjach czy tonikach. Jak działają?

Jak ryż może działać na skórę? O tych właściwościach warto wiedzieć

Olej ryżowy to ceniony w azjatyckiej pielęgnacji emolient, który skutecznie redukuje utratę wody z naskórka (TEWL), ale też wygładza cerę i przywraca jej komfort. Z właściwości antyoksydacyjnych słyną otręby ryżowe, które mogą działać przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Fermentowane ekstrakty z ryżu zapewniają z kolei solidną dawkę nawilżenia, a często również odpowiadają za efekt rozświetlonej, zdrowo wyglądającej skóry.

Kosmetyki z ryżem – dla kogo będą dobrym wyborem?

Oparte na ryżowych ekstraktach, otrębach i olejach receptury to dobry wybór dla osób z cerą suchą, wrażliwą czy poszarzałą i zmęczoną. Koreańskie i japońskie kosmetyki zawierające pochodne ryżu słyną z silnych właściwości nawilżających, łagodzących i rozświetlających. To preparaty, które nie tylko koją skórę, ale też przywracają jej promienny wygląd.

Najlepsze kosmetyki z pochodnymi ryżu – co wybrać?

Wraz ze wzrostem popularności azjatyckich kosmetyków, formuły bazujące na pochodnych ryżu zyskują coraz większe uznanie na całym świecie. Polki pokochały między innymi viralowy krem przeciwsłoneczny Beauty of Joseon, który zawiera 30% ekstraktu z ryżu i zapewnia jednocześnie nawilżenie oraz ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB. Wysoko na liście najbardziej cenionych produktów znalazł się mleczny tonik TirTir, który łagodzi, wzmacnia barierę hydrolipidową i głęboko odżywia skórę. Różne formy ryżu znajdziemy w japońskich kosmetykach Yoskine, takich jak ryżowy tonik rozświetlający czy woda micelarna. Co więcej: po ryż w różnych postaciach coraz częściej sięgają też polskie marki kosmetyczne. Ich produkty to znakomity wybór dla osób, które marzą o zdrowej, nawilżonej skórze pełnej blasku.

