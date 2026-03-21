W świecie, który nieustannie przyspiesza, luksus przestaje oznaczać nadmiar. Staje się chwilą spokoju i przestrzenią na świadomy oddech. Żyjąc intensywnie coraz bardziej doceniamy proste i zwyczajne rzeczy typu spokojny poranek z kubkiem naszej ukochanej kawy, czy aromatyczną kąpiel z dodatkiem olejków. A jeśli już mowa o olejkach to najlepiej, aby zawierały w swoim składzie rumianek, czy lawendę, czyli składniki które zadbają nie tylko o nasze ciało, ale także i umysł.

Pielęgnuje ciało i uspokaja umysł

Jednym z kosmetyków, który idealnie sprawdzi się w momencie, gdy marzymy o chwili błogiego spokoju jest Sleep Dharma Bath & Shower Oil. Propozycja marki Mauli to coś więcej niż pielęgnacja- to świadomie skomponowany rytuał oparty na aromaterapii i mądrości medycyny naturalnej.

Pod wpływem ciepłej wody roślinna formuła olejku rozwija się warstwowo, jak dobrze skomponowany zapach. Bergamotka rozświetla zmysły, rumianek przynosi ulgę, lawenda wycisza, a wetiwer otula głębokim spokojem. W tle pulsują nuty geranium, szałwii muszkatołowej i majeranku, czyli składników, które od wieków wspierają równowagę układu nerwowego i przygotowują ciało do regeneracji. Jedwabista konsystencja olejku otula z kolei skórę, pozostawiając ją miękką, odżywioną i subtelnie pachnącą.

Jeśli chcesz uzupełnić zapasy kosmetyków do swojego domowego SPA to warto wrzucić do koszyka także olejek Mauli.