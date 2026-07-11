Wspiera naturalną równowagę skóry, nawilża i koi, ale ma formułę puszystej pianki. Bubble toner to kolejne zaskoczenie, które może okazać się idealnym dopełnieniem codziennej pielęgnacji. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego dla wielu osób jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego toniku.

Tonik w piance – co to za kosmetyk?

Tonik w piance to kosmetyk, który łączy właściwości toniku z lekką formułą pianki. Jego zadaniem jest nie tylko przywrócenie cerze komfortu i równowagi, ale też odświeżenie jej i przygotowanie na dalsze etapy pielęgnacji. Nie służy do oczyszczania skóry, ale może ją nawilżać, koić, a nawet wspomagać regulację wydzielania sebum. I co najważniejsze: nakładanie go może okazać się czystą przyjemnością, bo w przeciwieństwie do tradycyjnego toniku w płynie, nie spływa z twarzy i aplikuje się w kilka sekund.

Kto pokocha tonik w piance?

O tonikach w piance głośno było już kilka lat temu. Jak wiele innych sprawdzonych kosmetycznych rozwiązań one również przywędrowały do nas z Korei. To odpowiedź na potrzeby osób, które lubią uczucie ukojonej skóry po użyciu toniku, ale nie przepadają za ich płynną konsystencją. Tonik w piance sprawdzi się w pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej, mieszanej, tłustej, a nawet wrażliwej, ponieważ nie wymaga pocierania twarzy wacikiem.

Za puszystą konsystencję odpowiada specjalna pompka spieniająca lub odpowiednio opracowana formuła. Sama pianka nie zmienia działania toniku, ale sprawia, że aplikacja jest wygodniejsza, bardziej równomierna i dla wielu osób po prostu przyjemniejsza.

Jaki tonik w piance wybrać?

Jak każdy inny kosmetyk tonik w piance najlepiej dopasować do wyjątkowych potrzeb skóry. Jeśli ta jest tłusta i ma skłonności do niedoskonałości, sprawdzić mogą się formuły z niacynamidem, wąkrotą azjatycką czy kwasami AHA. Do cery suchej czy normalnej dobry będzie z kolei tonik nawilżający wzbogacony o takie składniki, jak gliceryna, kwas hialuronowy czy aloes. Wybrałyśmy kilka produktów, które warto sprawdzić.

1 Tonik-pianka do twarzy Kimoco Clean Skin Kup teraz Słynna koreańska marka, której seria Glass Skin bije rekordy popularności w Polsce, stworzyła tonik w formie pianki, który przyjemnie koi skórę, wygładza ją, zmiękcza i poprawia jej elastyczność. W składzie ma między innymi kolagen czy PDRN.

2 Rozświetlający tonik do twarzy w piance Kup teraz Ten produkt nie tylko przywraca skórze równowagę, ale też blask. Zawiera nawilżający kwas hialuronowy, wzmacniające barierę ochronną naskórka peptydy czy ekstrakt z cytryny.