Pękająca i przesuszona skóra dłoni to Twoja zmora zimą? Aby odzyskać gładkość i miękkość postaw na naturalne, domowe sposoby. Dzięki mlecznej kąpieli z dodatkiem odżywczych olejków skóra dłoni zostanie ukojona i odzyska cenne nawilżenie. Zapomnisz też o drobnych mikro urazach i nieprzyjemnym uczuciu szorstkości.

Skóra dłoni jest delikatna, bardziej podatna na odwodnienie i narażona na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Każda wykonywana przez nas czynność może przyczynić się do pogorszenia wyglądu i kondycji skóry dłoni. Wystarczy wspomnieć o silnych detergentach, płynach do dezynfekcji oraz ujemnych temperaturach. Aby przywrócić im zdrowy wygląd i odpowiedni poziom nawilżenia, warto sięgnąć po domowe sposoby. Jednym z nich jest odżywcza kąpiel mlecza z dodatkiem olejków.

Suche dłonie: domowe sposoby na miękkość i gładkość

Mleko zawiera kwas mlekowy, który pomaga delikatnie złuszczać martwy naskórek, a olej z pestek winogron jest bogaty w kwasy tłuszczowe, które odżywiają i nawilżają skórę. Połączone razem tworzą naturalną kurację na popękane i szorstkie dłonie.

Składniki i proporcje:

3 szklanki ciepłej wody

1 szklanka mleka

2 łyżki oleju z pestek winogron

Napełnij dużą miskę bardzo ciepłą wodą. Dodaj szklankę mleka i olej z pestek winogron. Całość dobrze wymieszaj. Włóż dłonie do miski i mocz przez około 15 minut. Po zakończeniu delikatnie osusz dłonie czystym ręcznikiem i nałóż nawilżający krem ​​do rąk.