Czasem najprostsze kosmetyki potrafią zaskoczyć najbardziej. To luksusowe mydło w kostce nie tylko pielęgnuje skórę, ale też zamienia codzienną rutynę w mały rytuał relaksu.

Choć wielu z nas uważa, że mydła w kostce to już przeżytek, nic bardziej mylnego. W dobie świadomej pielęgnacji i powrotu do natury przeżywają one prawdziwy renesans. Coraz częściej sięgamy po produkty o krótszych składach, bardziej ekologiczne i wielofunkcyjne. Dobre mydło w kostce potrafi nie tylko skutecznie oczyścić skórę, ale także ją pielęgnować, nawilżać i koić, a przy tym pięknie wyglądać i zdobić łazienkę niczym małe dzieło sztuki. Jednym z takich wyjątkowych odkryć jest ZADOR Lavender-Verbena – lawendowe mydło w kostce, które łączy w sobie tradycję, luksus i naturalną pielęgnację.

1 Lavender-Verbena mydło w kostce Kup teraz

To mydło z lawendą to prawdziwe ukojenie dla skóry

Lawenda od wieków uznawana jest za roślinę o niezwykłych właściwościach. Już w Cesarstwie Rzymskim wykorzystywano ją niemal do wszystkiego – od perfumowania ciała i włosów, po aromatyzowanie wnętrz. Uważano, że działa kojąco, relaksująco i pobudza zmysły. W tym mydle jej potencjał został w pełni wykorzystany – łagodzi podrażnienia, uspokaja skórę i pomaga się wyciszyć po intensywnym dniu.

Kompozycję zapachową przełamuje świeża nuta werbeny cytrusowej, która dodaje energii i lekkości, tworząc idealny balans między relaksem a odświeżeniem. To zapach, który otula, ale jednocześnie nie przytłacza.

Formuła mydła została wzbogacona o wodę termalną z Hévíz – znaną ze swoich właściwości pielęgnacyjnych – oraz witaminę E, która działa nawilżająco, regenerująco i przeciwstarzeniowo. Dodatkowo wykazuje właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu świetnie sprawdzi się również przy skórze wrażliwej czy problematycznej.