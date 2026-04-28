Nowa woda perfumowana Today Tomorrow Always Love Quartz to kompozycja, która działa jak najpiękniejszy filtr – rozświetla, otula i dodaje pewności siebie w najbardziej subtelny sposób, ale efektowny sposób. To zapach stworzony dla kobiet wielowymiarowych, które potrzebują energii, by podbijać świat, ale też doceniają chwile wytchnienia tylko dla siebie.

Luksusowe wnętrze zapachu

Perfumiarka Sophie Labbé zamknęła we flakonie tej wody perfumowanej równowagę. Ulotność chwili i emocji zamieniła w zmysłowe akordy. Sercem Love Quartz jest róża alba. Dla nas to niemal magiczny kwiat – jej płatki zbierane są ręcznie o świcie, by zachować najszlachetniejszą esencję. Esencja róży alba działa kojąco i przywraca lekkość.

W tym zapachu łączy się świeżość, ciepło i krystaliczna czystość nut, tworząc kompozycję, którą można porównać do wewnętrznego balansu pozwalającego poczuć się dobrze we własnej skórze.

Zapach, który żyje naszymi emocjami

Choć jest delikatny i aksamitny, zostaje na skórze na długo, jak subtelna biżuteria. Co znajdziemy w środku?

Na początku pojawia się energetyzująca mandarynkowa herbata, różowy pieprz i soczysta malina – owocowy miks poprawiający nastrój.

Potem robi się bardziej nastrojowo. W sercu jest kojąca róża alba, jaśmin i pomarańcza.

Na koniec głębię zapewniają ambroks, sandałowiec i upcyklingowany cedr.

Coś więcej dla ciała

Linia Love Quartz to kompletny przepis na domowe SPA. Obok wody perfumowanej znajdziecie perfumowany krem do ciała oraz różową maseczkę z glinką. To produkty, które sprawiają, że niezależnie od tego, czy mamy przed sobą intensywny dzień w biegu, czy leniwy wieczór z książką, czujemy się po prostu zadbane i dopieszczone.

Woda perfumowana TTA Love Quartz zadebiutuje w katalogu Avon 05/2026 w cenie 109,99 zł. To idealny pomysł na elegancki prezent – zwłaszcza z okazji nadchodzącego Dnia Matki!

Materiał promocyjny marki Avon.