Pielęgnacja twarzy to dziś znacznie więcej niż codzienny rytuał. To świadomy wybór formuł, które szanują potrzeby skóry, odpowiadają na tempo współczesnego życia i jednocześnie wpisują się w estetykę „less but better”. Szczególnie wrażliwa cera wymaga uważności – delikatnych gestów, składników o udowodnionym działaniu i produktów, które działają skutecznie, ale bez kompromisów. Nic więc dziwnego, że Polki coraz częściej sięgają po kosmetyki, które łączą skuteczność z przyjemnością stosowania i inspirowane są naturą w jej najbardziej szlachetnej odsłonie.

Jednym z takich produktów jest Clarins Cleansing Micellar Water, czyli kojący płyn micelarny stworzony z myślą o delikatnej i wrażliwej skórze, który szybko zdobył uznanie kobiet ceniących prostotę i luksus.

Alpejska czystość zamknięta w minimalistycznej formule

Płyn micelarny do demakijażu twarzy, oczu i ust delikatnie, a jednocześnie skutecznie usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia. Technologia micelarna działa jak magnes- wychwytuje nieczystości, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry.

Sekret formuły tkwi w kompleksie Clarins Gentle, opartym na ekstraktach pozyskiwanych z alpejskich roślin. To właśnie one odpowiadają za uczucie ukojenia, komfortu i świeżości już po pierwszym użyciu. Mowa tu między innymi o: melisie, morindze, czy organicznej goryczce. Po użyciu płynu skóra pozostaje czysta, jednolita i pełna blasku- bez uczucia ściągnięcia czy podrażnienia.

Tonik jest świetny, nie podrażnia mojej wrażliwej skóry i nie powoduje ściągnięcia skóry jak inne toniki; Jestem bardzo zadowolona z tej wody micelarnej. Moja skóra jest doskonale oczyszczona i nawilżona; Nie lubię płynów micelarnych, bo strasznie wysuszają. Ale ten jest bardzo dobry, po jego użyciu nie mam suchej skóry i uczucia napięcia. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że lekko nawilża. Dobrze usuwa makijaż i szminkę.

– piszą zachwycone internautki.

Jak stosować Clarins Cleansing Micellar Water?

Wystarczy nasączyć płatek kosmetyczny płynem micelarnym Clarins Cleansing Micellar Water i delikatnie przetrzeć twarz, oczy oraz usta. Bez pocierania, bez pośpiechu. To prosty gest, który może stać się najbardziej luksusowym momentem dnia.

Clarins po raz kolejny udowadnia, że prawdziwa elegancja w pielęgnacji tkwi w równowadze- między naturą a nauką, skutecznością a delikatnością. Nic dziwnego, że Polki tak pokochały ten produkt…