Ten krem to dobra baza pod make-up i zastrzyk nawilżenia na noc. Zawiera aż cztery postaci kwasu hialuronowego i trehalozę. “Najlepszy krem, jaki miałam. To mój piąty słoiczek” – piszą na jego temat Polki.

Dobry krem nawilżający to must-have w każdej kosmetyczce. Idealny powinien dawać efekt plump skin bez tłustego filmu i obciążania cery. Znalezienie takiego, który sprawdza się zarówno pod makijażem, jak w wieczornej pielęgnacji, bywa jednak niemałym wyzwaniem. Ważne, by miał lekką konsystencję, szybko się wchłaniał i długotrwale chronił skórę przed przesuszeniem. Dokładnie tak działa kosmetyk od marki Dermedic, którego formułę stworzono z pomocą doświadczonych dermatologów. Opinie na jego temat mówią same za siebie.

Dobry krem nawilżający? Odkryj Dermedic Hydrain

Jego receptura bazuje na innowacyjnym kompleksie Aqualare®, który zawiera aż 4 różne postaci kwasu hialuronowego, wodę termalną i trehalozę. To substancje, które chronią skórę przed utratą nawilżenia i wzmacniają jej barierę hydrolipidową. Na tym nie koniec. W składzie kremu Dermedic Hydrain znajdziemy też witaminę E, skwalan i mocznik o silnym działaniu nawilżającym.

Kosmetyk ma lekką, hydro-żelową konsystencję. Dzięki niej idealnie nadaje się pod makijaż, ale możesz nałożyć go również na noc – zadziała niczym kojący, nawadniający opatrunek. Potwierdzają to opinie Polek.

1 Krem Dermedic Hydrain Kup teraz

Opinie o kremie Dermedic Hydrain

Nawilża, ale nie natłuszcza i nie zapycha. Ma bardzo lekką, ale bogata konsystencję. Można stosować na dzień i na noc. Ten krem dla mnie to rewelacja! Naprawdę dobrze nawilża, przy mojej przesuszającej się skórze to był strzał w 10!

Piszą o kremie Dermedic Hydrain internautki. Produkt ma średnią ocenę 4,8/5 przy ponad 800 recenzjach na stronie internetowej drogerii Hebe. Jest polecany przede wszystkim osobom o cerze suchej, wrażliwej i odwodnionej. Kosztuje ok. 40 zł.