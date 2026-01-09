Choć pojawiły się w naszych drogeriach stosunkowo niedawno, plasterki na wypryski dla wielu z nas stały się najlepszym rozwiązaniem na niedoskonałości. Znalezienie takich, które naprawdę działają, bywa jednak niemałym wyzwaniem. Te od marki Erne zdobywają coraz większe uznanie.

Plasterki na wypryski to rzecz, którą warto mieć zawsze pod ręką. Nie tylko skutecznie przyspieszają gojenie stanów zapalnych, ale też redukują ryzyko powstawania blizn i zapobiegają ciągłemu dotykaniu zmian palcami. Na rynku znajdziemy dziś przeróżne plastry na niedoskonałości. Polki mają jednak swojego faworyta.

Plastry na wypryski Erne – dobry wybór na niedoskonałości

Plastry na wypryski marki Erne działają na najbardziej uporczywe zmiany skórne. To zasługa cennych składników aktywnych, takich jak:

niacynamid – niweluje nadmiar sebum,

olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie,

cynk – przyspiesza gojenie i hamuje rozwój bakterii,

wyciąg z nagietka lekarskiego – łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza uczucie ściągnięcia i dyskomfortu.

Dzięki tym plastrom szybciej pozbędziesz się wyprysków, również tych podskórnych. Potwierdzają to opinie Polek.

Jedyne działające plastry! Przysięgam jedne z lepszych plasterków jakie można kupić Nie zliczę które to już opakowanie. Są skuteczne.

Piszą internautki. Plasterki są przezroczyste i prawie niewidoczne na skórze, dlatego z powodzeniem można je nosić w ciągu dnia. Do kupienia w Rossmannie.