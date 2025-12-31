Rok 2025 w świecie beauty upłynął pod znakiem koreańskiej pielęgnacji, naturalnego makijażu i świadomego dbania o włosy. Jakie kosmetyki wybierałyśmy najchętniej? Drogeria Super-pharm opublikowała zestawienie Ulubieńcy roku.

W 2025 roku z coraz większą świadomością podchodziłyśmy do pielęgnacji skóry i włosów. Wzrosła popularność koreańskich marek, ale równie chętnie stawiałyśmy na kosmetyki polskich producentów. Na znaczeniu zyskały preparaty, które działają wielozadaniowo, jak słynny krem Embryolisse, który może służyć zarówno jako balsam do demakijażu, jak i regenerująca maska na noc. Jednym z wiodących trendów w pielęgnacji twarzy okazały się kosmetyki wspierające barierę ochronną. Z kolei w makijażu na wagę złota były niezmiennie dobra maskara i lekki, transparentny puder. Kosmetyczne hity tego roku znalazły się w zestawieniu bestsellerów drogerii Super-pharm. Sprawdź, czy znasz te produkty.

1 Odżywczo-nawilżający krem do twarzy Kup teraz Jeden z kultowych francuskich kosmetyków do pielęgnacji sprawdza się w roli kremu, maski, a nawet balsamu do demakijażu. W składzie masło karite, aloes i wosk pszczeli.

2 Regenerujący balsam do twarzy Kup teraz Skutecznie regeneruje, koi podrażnienia, zmniejsza szorstkość skóry i długotrwale ją nawilża. Bezpieczny do stosowania od pierwszych dni życia.

3 Mleczny tonik do twarzy Kup teraz Hit koreańskiej marki Tirtir zawiera ekstrakt z ryżu, rumianku i niacynamid. Jego delikatna, mleczna konsystencja tonizuje, łagodzi i delikatnie rozświetla skórę.

4 Preparat do intensywnej kuracji przeciw wypadaniu włosów Kup teraz Ogranicza problem wypadania kosmyków i stymuluje wzrost nowych. Kosmetyk nieprzypadkowo zbiera tak dobre recenzje.

5 Maseczka kolagenowa Kup teraz Maseczki koreańskiej marki Biodance to tegoroczne odkrycie wielu Polek. Ta zawiera między innymi kolagen i kwas hialuronowy - składniki, które długotrwale nawilżają i poprawiają napięcie skóry.

6 Sypki puder ryżowy Kup teraz Idealnie wtapia się w skórę, wygładza ją i pochłania nadmiar sebum. To ulubieniec wielu Polek, szczególnie o cerze tłustej czy mieszanej.

7 Maskara Kup teraz To jeden z najchętniej wybieranych tuszy do rzęs minionego roku. Wspaniale wydłuża, pogrubia i otula włoski, jednocześnie ich nie obciążając.

8 Wcierka na porost włosów Kup teraz Rozgrzewająca wcierka do włosów od Anwen zawiera starannie wyselekcjonowane składniki naturalne, takie jak ekstrakt z kozieradki czy proteiny sojowe. Dzięki nim widocznie zmniejsza problem wypadania włosów i pobudza ich porost.

9 Perfumy arabskie Kup teraz Arabskie perfumy w 2025 roku biły rekordy popularności wśród Polek. Jednym z najchętniej wybieranych zapachów okazał się ten od marki Lattafa, który jest prawdziwą ucztą dla fanek kompozycji gourmand. W składzie między innymi miód, pralina, cukier i wanilia.

Na tym nie koniec. Na liście bestsellerów Super-pharm znalazły się też m. in. maskara od Artdeco, serum do twarzy z bakuchiolem od Eqqualberry czy naprawczo-ujędrniający krem-maska pod oczy marki Veoli Botanica. Znasz wszystkie te produkty?