Każdy kosmetyk ma określony czas przydatności do użycia po otwarciu, znany jako PAO (ang. Period After Opening). Przekroczenie tego okresu może nie tylko zmniejszyć skuteczność produktu, ale również narazić nas na ryzyko podrażnień lub infekcji. Poniżej znajdziesz przewodnik, jak długo można bezpiecznie korzystać z różnych kosmetyków.

Termin ważności kosmetyków

3 miesiące

Najkrótszy czas przydatności mają produkty, które szybko tracą swoje właściwości lub mogą stać się siedliskiem bakterii. Po trzech miesiącach należy wymienić:

Peeling do twarzy

Maseczki

Tusz do rzęs

Pilniczek, gąbka czy myjka do ciała – akcesoria te powinny być regularnie czyszczone, a nawet wymieniane, aby uniknąć rozwoju drobnoustrojów.

6-12 miesięcy

Produkty o nieco dłuższym czasie użytkowania, ale wciąż wymagające ostrożności:

Eyeliner

Podkład

Żel przeciwtrądzikowy

Korektor

Żel do mycia twarzy

Serum

Krem pod oczy

Warto pamiętać, że produkty stosowane na okolice oczu wymagają szczególnej higieny, aby zapobiec infekcjom.

1-1,5 roku

Po 12-18 miesiącach czas rozstać się z:

Kremem do twarzy w słoiczku (chyba że używasz szpatułki, co wydłuża jego żywotność)

Kremem do opalania

Kremowym cieniem do powiek

Mydłem w kostce

Żelem pod prysznic

Żelem do brwi

Produkty te tracą swoje właściwości ochronne i odżywcze po upływie tego czasu, a ich stosowanie może być mniej skuteczne.

2 lata

Kosmetyki z tej kategorii mają nieco dłuższą trwałość i można ich bezpiecznie używać przez dwa lata:

Lakier do paznokci

Konturówka

Suche cienie do powiek

Róż

Kredka do oczu

Balsam

Peeling do ciała w słoiczku

3 lata

Produkty o najdłuższym okresie przydatności, które można używać przez 36 miesięcy:

Balsam do ciała w butelce z pompką

Lakier do włosów

Szampon i odżywka

Perfumy

Dlaczego to ważne?

Nieprzestrzeganie terminów przydatności kosmetyków może prowadzić do podrażnień skóry, infekcji bakteryjnych, a także reakcji alergicznych. Szczególnie kosmetyki w słoiczkach i produkty do oczu są narażone na zanieczyszczenia, dlatego ich używanie po terminie może być ryzykowne.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać daty ważności swoich kosmetyków i przestrzegać zalecanych okresów użytkowania. To nie tylko kwestia skuteczności produktu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa twojej skóry.