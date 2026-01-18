Po jakim czasie powinnaś wyrzucić otwarte kosmetyki?
Każdy kosmetyk ma określony czas przydatności do użycia po otwarciu, znany jako PAO (ang. Period After Opening). Przekroczenie tego okresu może nie tylko zmniejszyć skuteczność produktu, ale również narazić nas na ryzyko podrażnień lub infekcji. Poniżej znajdziesz przewodnik, jak długo można bezpiecznie korzystać z różnych kosmetyków.
Termin ważności kosmetyków
3 miesiące
Najkrótszy czas przydatności mają produkty, które szybko tracą swoje właściwości lub mogą stać się siedliskiem bakterii. Po trzech miesiącach należy wymienić:
Peeling do twarzy
Maseczki
Tusz do rzęs
Pilniczek, gąbka czy myjka do ciała – akcesoria te powinny być regularnie czyszczone, a nawet wymieniane, aby uniknąć rozwoju drobnoustrojów.
6-12 miesięcy
Produkty o nieco dłuższym czasie użytkowania, ale wciąż wymagające ostrożności:
Eyeliner
Podkład
Żel przeciwtrądzikowy
Korektor
Żel do mycia twarzy
Serum
Krem pod oczy
Warto pamiętać, że produkty stosowane na okolice oczu wymagają szczególnej higieny, aby zapobiec infekcjom.
1-1,5 roku
Po 12-18 miesiącach czas rozstać się z:
Kremem do twarzy w słoiczku (chyba że używasz szpatułki, co wydłuża jego żywotność)
Kremem do opalania
Kremowym cieniem do powiek
Mydłem w kostce
Żelem pod prysznic
Żelem do brwi
Produkty te tracą swoje właściwości ochronne i odżywcze po upływie tego czasu, a ich stosowanie może być mniej skuteczne.
2 lata
Kosmetyki z tej kategorii mają nieco dłuższą trwałość i można ich bezpiecznie używać przez dwa lata:
Lakier do paznokci
Konturówka
Suche cienie do powiek
Róż
Kredka do oczu
Balsam
Peeling do ciała w słoiczku
3 lata
Produkty o najdłuższym okresie przydatności, które można używać przez 36 miesięcy:
Balsam do ciała w butelce z pompką
Lakier do włosów
Szampon i odżywka
Perfumy
Dlaczego to ważne?
Nieprzestrzeganie terminów przydatności kosmetyków może prowadzić do podrażnień skóry, infekcji bakteryjnych, a także reakcji alergicznych. Szczególnie kosmetyki w słoiczkach i produkty do oczu są narażone na zanieczyszczenia, dlatego ich używanie po terminie może być ryzykowne.
Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać daty ważności swoich kosmetyków i przestrzegać zalecanych okresów użytkowania. To nie tylko kwestia skuteczności produktu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa twojej skóry.