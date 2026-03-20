Mogą zastąpić tonik, maseczkę w płachcie, a nawet peeling. Toner pads, czyli płatki do twarzy, to najnowszy trend w koreańskiej pielęgnacji, który szturmem podbija serca Polek. Na czym polega ich działanie i dlaczego warto mieć je w kosmetyczce? Odpowiadamy.

Korea od lat wyznacza trendy w pielęgnacji skóry. W tworzonych w tym rejonie kosmetykach zakochał się cały świat, nie tylko ze względu na zawarte w nich składniki aktywne, ale też wyjątkowe formuły i formy aplikacji. Po lekkich jak chmurka piankach, hydrożelowych maskach i płynnych esencjach przyszedł czas na zupełną nowość. Toner pads, czyli płatki do twarzy są niezwykle skuteczne, wygodne w użyciu i dają natychmiastowe efekty.

Czym są toner pads? Płatki do twarzy podbiły świat K-beauty

Toner pads to cieniutkie płatki nasączone esencją lub tonikiem, które działają na skórę wielozadaniowo. W zależności od wykorzystanych składników mogą tonizować, nawilżać, przywracać cerze blask, a nawet złuszczać martwy naskórek. Zwykle wykonane są z delikatnych dla skóry włókien, takich jak bawełna czy bambus. Dzięki temu idealnie dopasowują się do twarzy i już po kilku minutach dają widoczne rezultaty.

Jak działają płatki do twarzy? Poznaj sekret rytuałów Azjatek

Najpopularniejsze działają jak ulubiony tonik, ale w nieco wygodniejszej formie. Przywracają skórze prawidłowe pH, łagodzą podrażnienia i przygotowują ją do kolejnych etapów pielęgnacji. Te z kwasami AHA i BHA mogą dodatkowo rozpuszczać martwe komórki naskórka i wyrównywać teksturę cery. Co poza tym? W zależności od składników koreańskie płatki do twarzy intensywnie nawilżają, nadają skórze zdrowy i promienny wygląd, koją ją i ujednolicają koloryt.

Jak wybrać najlepsze płatki do twarzy? Toner pads a typy cery

Ich wybór zależy od wyjątkowych potrzeb skóry. Jeśli ta jest poszarzała, zmęczona i matowa, najlepiej sprawdzą się płatki rozświetlające, które dają efekt glow i ujednolicają koloryt. Złuszczające, z kwasami AHA/BHA mogą poprawić kondycję i teksturę skóry tłustej czy skłonnej do niedoskonałości. Do cery suchej warto wybrać z kolei nawilżające płatki, które działają jak opatrunek na oznaki zmęczenia, opuchliznę czy nieprzyjemne uczucie ściągnięcia.

Jak używać toner pads? To tajna broń w pielęgnacji

Płatki do twarzy nakładamy zawsze na dokładnie oczyszczoną skórę, najlepiej po użyciu żelu lub pianki do mycia, ale przed nałożeniem serum. Najprostszym sposobem jest aplikowanie ich na policzki, czoło i brodę i pozostawienie na ok. 3-5 minut jak maskę. W tym czasie składniki aktywne mają szansę się wchłonąć. Po zdjęciu płatków nie przemywaj skóry wodą. Możesz dodatkowo wmasować pozostałą esencję, by w pełni wykorzystać jej działanie. Skóra będzie wyglądać zdrowo i promiennie.