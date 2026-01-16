Peptydy w pielęgnacji skóry – jak działają i kiedy warto po nie sięgnąć?
Peptydy to składnik, który coraz częściej figuruje na opakowaniach kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Choć nie są tak popularne, jak retinoidy czy kwas hialuronowy, mogą zapewniać podobne efekty: wygładzać zmarszczki i przywracać skórze elastyczność. Kto i kiedy powinien po nie sięgnąć? Odpowiadamy.
Peptydy – co to takiego?
Peptydy składają się z aminokwasów, czyli podstawowych cząsteczek budujących białka, które odpowiadają między innymi za regenerację tkanek czy komunikację międzykomórkową. Niestety z wiekiem zmniejsza się ich aktywność, a cera traci swoją jędrność i napięcie. Wtedy warto sięgnąć po kosmetyki z peptydami.
Kosmetyki z peptydami – jak działają?
Ze względu na swoje funkcje peptydy są jednym z najczęściej wykorzystywanych składników w kosmetyce. Zawarte w kremach, serach, maskach czy esencjach wspierają procesy odpowiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra stopniowo odzyskuje elastyczność, a drobne linie mimiczne stają się mniej widoczne.
Coraz większą popularność zyskują też kosmetyki na bazie peptydów hamujących neuroprzekaźnictwo, które ograniczają skurcze mięśni twarzy i powstawanie zmarszczek mimicznych. Nieprzypadkowo bywają porównywane do botoksu, choć ich działanie jest znacznie łagodniejsze.
Peptydy w pielęgnacji skóry – kto i kiedy powinien po nie sięgnąć?
Kosmetyki z peptydami to dobry wybór dla osób, które zauważają na twarzy pierwsze oznaki starzenia się skóry. Kremy, sera czy esencje z tym składnikiem redukują widoczność linii mimicznych i pomagają na dłużej zachować młody wygląd cery. Peptydy do codziennej pielęgnacji warto włączyć też w okresach obniżonej odporności bariery hydrolipidowej, np. po zabiegach dermatologicznych czy w sezonie jesienno-zimowym.
Co więcej: kosmetyki z peptydami sprawdzą się w pielęgnacji skóry wrażliwej. Zwykle działają łagodniej i mogą być dobrą alternatywą dla osób, które nie tolerują silniejszych składników aktywnych, np. retinoidów.