Peptydy to składnik, który coraz częściej figuruje na opakowaniach kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Choć nie są tak popularne, jak retinoidy czy kwas hialuronowy, mogą zapewniać podobne efekty: wygładzać zmarszczki i przywracać skórze elastyczność. Kto i kiedy powinien po nie sięgnąć? Odpowiadamy.

Peptydy – co to takiego?

Peptydy składają się z aminokwasów, czyli podstawowych cząsteczek budujących białka, które odpowiadają między innymi za regenerację tkanek czy komunikację międzykomórkową. Niestety z wiekiem zmniejsza się ich aktywność, a cera traci swoją jędrność i napięcie. Wtedy warto sięgnąć po kosmetyki z peptydami.

Kosmetyki z peptydami – jak działają?

Ze względu na swoje funkcje peptydy są jednym z najczęściej wykorzystywanych składników w kosmetyce. Zawarte w kremach, serach, maskach czy esencjach wspierają procesy odpowiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra stopniowo odzyskuje elastyczność, a drobne linie mimiczne stają się mniej widoczne.

Coraz większą popularność zyskują też kosmetyki na bazie peptydów hamujących neuroprzekaźnictwo, które ograniczają skurcze mięśni twarzy i powstawanie zmarszczek mimicznych. Nieprzypadkowo bywają porównywane do botoksu, choć ich działanie jest znacznie łagodniejsze.

Peptydy w pielęgnacji skóry – kto i kiedy powinien po nie sięgnąć?

Kosmetyki z peptydami to dobry wybór dla osób, które zauważają na twarzy pierwsze oznaki starzenia się skóry. Kremy, sera czy esencje z tym składnikiem redukują widoczność linii mimicznych i pomagają na dłużej zachować młody wygląd cery. Peptydy do codziennej pielęgnacji warto włączyć też w okresach obniżonej odporności bariery hydrolipidowej, np. po zabiegach dermatologicznych czy w sezonie jesienno-zimowym.

Co więcej: kosmetyki z peptydami sprawdzą się w pielęgnacji skóry wrażliwej. Zwykle działają łagodniej i mogą być dobrą alternatywą dla osób, które nie tolerują silniejszych składników aktywnych, np. retinoidów.