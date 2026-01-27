Choć nie są najnowszym, naukowym odkryciem, ich nazwa od niedawna coraz częściej pojawia się w składach kosmetyków. Peptydy miedzi uchodzą za jeden z najbardziej obiecujących składników w przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry. Jak działają i kiedy warto po nie sięgnąć? Odpowiadamy.

Naukowcy nie zatrzymują się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w walce z oznakami upływającego czasu, które pojawiają się na naszej skórze. Udowodnili już działanie takich składników, jak kwas hialuronowy, witamina C czy śluz ślimaka. Na listę najskuteczniejszych substancji w pielęgnacji anti-aging wpisano też peptydy miedzi. Co to takiego i na czym polega ich działanie?

Peptydy miedzi – co to jest?

Peptydy miedzi to składniki naturalnie występujące w ludzkim organizmie. Odpowiadają między innymi za budowę białek niezbędnych dla utrzymania jędrności skóry, czyli kolagenu i elastyny. Niestety z wiekiem ich poziom spada. Wtedy warto sięgnąć po kosmetyki, które zyskują coraz większą popularność.

Najczęściej wymienia się tripeptyd miedzi, znany też pod symbolem GHK-Cu. W składach INCI kosmetyków znajdziemy go pod nazwą Copper tripeptide-1.

Peptydy miedzi w pielęgnacji skóry

Odkrycie peptydów miedzi w pielęgnacji skóry to zasługa dra Lorena Pickarta. W 1973 roku badał on wpływ GHK-Cu na skórę. Wyniki okazały się zaskakujące. Składnik ten nie tylko skutecznie wspierał proces gojenia ran, ale też spowalniał procesy starzenia się cery, redukował zmarszczki i poprawiał teksturę skóry.

Przełomowe było badanie przeprowadzone w 1988 roku przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Reim w warunkach laboratoryjnych, które wykazało, że produkcja kolagenu w skórze wzrosła o 70% dzięki działaniu peptydu miedzi. Od tego czasu składnik jest coraz częściej wykorzystywany w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej i z pierwszymi oznakami starzenia się.

Jak działa peptyd miedzi na skórę?

Działanie kosmetyków z peptydami miedzi można wyjaśnić w prosty sposób. Składnik ten stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu może przywracać cerze sprężystość i elastyczność. Na tym nie koniec. Preparaty z GHK-Cu:

przyspieszają gojenie ran,

wygładzają skórę,

zmniejszają widoczność zmarszczek,

redukują przebarwienia i wyrównują koloryt,

chronią skórę przed stresem oksydacyjnym.

Kosmetyki z peptydami miedzi – dla kogo będą dobrym wyborem?

Ze względu na szerokie spektrum działania kosmetyki z peptydami miedzi sprawdzają się w pielęgnacji różnych typów cery: od suchej i wrażliwej po dojrzałą. Warto sięgać po nie już przy pierwszych oznakach starzenia się skóry czy widocznych przebarwieniach.

Jak stosować kosmetyki z peptydami miedziowymi?

Regenerujące właściwości kosmetyków z peptydami miedzi pozwalają na stosowanie ich zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Zaleca się jednak szczególną ostrożność przy łączeniu ich z innymi substancjami czynnymi, szczególnie kwasami i witaminą C.

Choć peptydy miedzi nie są magicznym składnikiem, mogą skutecznie odmłodzić skórę. Najlepiej działają, gdy są częścią przemyślanej i konsekwentnej pielęgnacji.