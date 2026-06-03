Słoneczna, jednolita opalenizna wymaga odpowiedniego przygotowania skóry. Pomoże scrub, który złuszczy martwy naskórek i pozwoli uzyskać wymarzony efekt sun-kissed skin. Wybrałyśmy najlepsze peelingi na lato, które wygładzają skórę i rozpieszczają zmysły kojącym zapachem.

Dlaczego warto zrobić peeling przed samoopalaczem?

Z roku na rok z coraz większą świadomością podchodzimy do eksponowania skóry na promienie UV i z chęcią zamieniamy godziny spędzone na słońcu na kosmetyki, które dają podobny efekt w bezpieczny sposób. Niezależnie od tego, czy sięgamy po samoopalacz czy balsam brązujący, rezultat w dużej mierze zależy od kondycji skóry. Nawet najlepszy produkt nie będzie wyglądał dobrze na przesuszonych łokciach, szorstkich kolanach czy nierównej powierzchni naskórka. To dlatego eksperci przekonują: piękna opalenizna zaczyna się od peelingu. Stosowanie go nie tylko wygładza skórę i sprawia, że staje się miękka i zdrowa, ale też pozwala na bardziej jednolite nałożenie kosmetyków brązujących – bez ryzyka nieestetycznych smug.

Jaki peeling przed samoopalaczem będzie najlepszym wyborem?

Wybór najlepszego peelingu do nałożenia przed samoopalaczem lub balsamem brązującym zależy od wyjątkowych wymagań skóry. Jeśli ta jest sucha, najlepiej sprawdzi się klasyczny scrub cukrowy wzbogacony o naturalnej olejki. Złuszczy martwe komórki, zmiękczy skórę i pozostawi ją aksamitnie gładką. Do szorstkiej skóry najlepiej wybrać peeling solny, a do wrażliwej – delikatniejszy, na bazie roślinnych enzymów.

Dobre peelingi, które przygotują skórę na opaleniznę

Przygotowanie skóry do nałożenia samoopalacza lub balsamu brązującego to nie tylko ważny krok w pielęgnacji. Może być także przyjemnym rytuałem. Wybrałyśmy peelingi, które spełniają swoje zadanie, a przy tym przepięknie pachną.

1 Peeling z kruszonymi muszlami Ziaja Kup teraz Ten cukrowo-solny peeling do ciała to prawdziwa uczta dla zmysłów. Jego formułę wzbogacono o wosk pszczeli, glicerynę oraz kruszone muszle, dzięki czemu wspaniale złuszcza martwy naskórek i daje efekt wygładzonej skóry. Całość dopełnia kojący, drzewny zapach z nutą jałowca.

2 Kaszmirowy peeling Stara Mydlarnia Kup teraz Kosmetyki z tej linii polskiej marki Stara Mydlarnia pachną jak drogie perfumy. W peelingu poza gruboziarnistą solą himalajską znalazły się witamina E, olej słonecznikowy, proteiny kaszmiru i aminokwasy jedwabiu. Efekt? Miękka, aksamitnie gładka skóra, która wygląda zdrowo i jest gotowa na samoopalacz.

3 Kofeinowy peeling do ciała Hebe Cosmetics Kup teraz Działa nie tylko wygładzająco, ale też antycellulitowo i ujędrniająco. W składzie ma między innymi olej z pestek winogron, olej z otrębów ryżowych i oczywiście kofeinę, która pobudza mikrokrążenie.

4 Peeling do ciała o zapachu magnolii Sol De Salvador Kup teraz Zachwyca nie tylko kwiatowo-owocowym zapachem, ale też skutecznym działaniem złuszczającym i bogatym składem. Za efekt gładkiej, odżywionej skóry odpowiadają olej ze słodkich migdałów, ekstrakt z marakui i alantoina.

5 Peeling solny Stara Mydlarnia Kup teraz Sól morska, gliceryna i olej arganowy – ten peeling do ciała ma prosty skład i sprawia, że skóra staje się miękka, jedwabiście gładka i pełna blasku.