Jesień to moment, w którym pielęgnacja ciała często wymaga niewielkiej zmiany. Chłodniejsze powietrze, częstsze gorące prysznice i początek sezonu grzewczego mogą sprawić, że skóra staje się bardziej sucha, szorstka i mniej przyjemna w dotyku. Warto więc zadbać o podstawy – delikatne złuszczanie, regularne nawilżanie i prosty rytuał, który łatwo utrzymać przez całą jesień.

Dlaczego jesienią warto wrócić do regularnego złuszczania?

Po lecie na skórze mogą być bardziej widoczne suche, nierówne miejsca, zwłaszcza na łydkach, ramionach, łokciach czy kolanach. Delikatny peeling pomaga usunąć nagromadzony martwy naskórek i wygładzić powierzchnię skóry, dzięki czemu staje się ona przyjemniejsza w dotyku i lepiej przygotowana do kolejnych etapów pielęgnacji.

Nie chodzi jednak o intensywne szorowanie. Jesienią lepiej traktować peeling jako element spokojnego rytuału, a nie zabieg, który ma dać bardzo mocny efekt. Wystarczy kilka minut pod prysznicem i delikatny masaż okrężnymi ruchami, szczególnie w miejscach, które szybciej stają się szorstkie.

Jak często stosować peeling do ciała?

Częstotliwość najlepiej dopasować do własnej skóry i rodzaju produktu. Dla wielu osób wystarczający będzie peeling wykonywany raz lub dwa razy w tygodniu. Jeśli skóra jest bardzo sucha, wrażliwa albo łatwo się podrażnia, lepiej zacząć rzadziej i obserwować jej reakcję.

Ważna jest także sama technika. Peelingu nie trzeba wcierać z dużą siłą – skuteczniejszy i przyjemniejszy jest krótki, równomierny masaż. Warto też pamiętać, by nie stosować go na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Po spłukaniu produktu ciało najlepiej delikatnie osuszyć ręcznikiem, bez mocnego pocierania.

Peeling jako pierwszy krok do lepszego nawilżenia

Jesienią szczególnie dobrze sprawdza się pielęgnacja warstwowa: najpierw oczyszczenie, później złuszczanie, a na końcu nawilżenie. Po peelingu warto od razu sięgnąć po balsam, krem lub masło do ciała. Dzięki temu skóra nie pozostaje bez ochronnej warstwy pielęgnacyjnej po kąpieli.

Jeśli chcesz dopasować produkt do swojego rytuału, różne peelingi do ciała znajdziesz w ofercie Bath & Body Works. Możesz wybrać wariant, którego konsystencja i zapach będą pasować do codziennej pielęgnacji, a następnie połączyć go z balsamem lub kremem o podobnym profilu zapachowym. W ten sposób zwykły prysznic może zmienić się w prosty domowy rytuał.

Jak przygotować skórę na sezon grzewczy?

Samo złuszczanie to tylko część jesiennej pielęgnacji. Gdy ogrzewanie zaczyna działać regularnie, powietrze w pomieszczeniach staje się bardziej suche, dlatego warto zwrócić większą uwagę na systematyczne nawilżanie. Najlepiej nakładać produkt pielęgnacyjny zaraz po kąpieli, kiedy skóra jest jeszcze lekko wilgotna. To prosty nawyk, który łatwo włączyć do wieczornej rutyny.

Dobrym pomysłem jest również ograniczenie bardzo gorących, długich kąpieli i wybieranie łagodniejszych produktów myjących. Jeśli po prysznicu skóra daje uczucie ściągnięcia, to sygnał, że warto postawić na delikatniejszą pielęgnację i bardziej regularne nawilżanie.

Jesienny peeling nie musi być intensywnym zabiegiem wykonywanym od czasu do czasu. Znacznie lepiej działa jako spokojny, powtarzalny element rutyny. Delikatne złuszczanie, balsam po kąpieli i kilka minut dla siebie wystarczą, by skóra była gładsza i bardziej komfortowa mimo chłodniejszych dni oraz rozpoczęcia sezonu grzewczego.