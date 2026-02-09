Oribe: Rok Ognistego Konia w artystycznej odsłonie Chrisa Chuna

Oribe po raz kolejny celebruje Księżycowy Nowy Rok, łącząc mistrzowską pielęgnację włosów ze sztuką na najwyższym poziomie. W 2026 roku marka zaprasza do świata Roku Ognistego Konia, symbolu energii, wolności i niepowstrzymanego ruchu, poprzez limitowany projekt opakowania, stworzony we współpracy z chińsko-australijskim artystą Chris Chun.

Rok Konia energia, elegancja, siła

W kulturze chińskiej Koń symbolizuje niezależność, pasję i wewnętrzną siłę. To znak nieustannego rozwoju i odwagi w podążaniu własną drogą. W interpretacji ORIBE Rok Ognistego Konia staje się metaforą piękna w ruchu – włosów pełnych życia, sprężystości i naturalnego blasku.

Artystyczna wizja Chrisa Chuna

Chris Chun znany jest z charakterystycznego stylu, w którym tradycyjne motywy Dalekiego Wschodu spotykają się ze współczesną formą i subtelną narracją wizualną. Stworzona specjalnie dla ORIBE ilustracja to dynamiczna kompozycja inspirowana ruchem konia, pełna detali, rytmu i symboliki. Projekt oddaje hołd dziedzictwu Księżycowego Nowego Roku, jednocześnie wpisując się w nowoczesną, luksusową estetykę marki. Projekt celebruje ruch, wolność i siłę wartości głęboko zakorzenione zarówno w symbolice Konia, jak i w DNA marki ORIBE. Chun czerpie inspirację z legendarnych kreacji fryzjerskich Oribe Canalesa i która na nowo definiowała pojęcie piękna. To właśnie ten rozmach, wdzięk i poczucie nieograniczonej ekspresji znalazły swoje odzwierciedlenie w artystycznej narracji opakowania.

Centralnym motywem ilustracji jest dynamiczna sylwetka ognistego konia, symbolu pasji, odwagi i nieustannego ruchu. Chun wzbogaca kompozycję, sięgając po inspirację tradycyjną techniką Cloisonné, znaną z misternych emaliowanych zdobień. Wyrafinowane złote kontury nadają dziełu głębi i struktury, łącząc historyczny kunszt z nowoczesnym artyzmem. Całość dopełniają intensywne odcienie czerwieni – pomyślne kolory Księżycowego Nowego Roku, przywołujące dobrobyt, siłę i ponadczasową elegancję.

Limitowana edycja, która staje się kolekcjonerskim obiektem

Specjalne opakowanie na Księżycowy Nowy Rok 2026 to coś więcej niż sezonowy design. To połączenie sztuki, kultury i rzemiosła, które czyni produkty ORIBE wyjątkowym elementem rytuałów pielęgnacyjnych a także eleganckim prezentem na rozpoczęcie nowego roku.

Celebracja Księżycowego Nowego Roku od lat stanowi ważny element DNA ORIBE. Każda edycja to dialog z artystami i kulturą, który podkreśla wartości marki: indywidualność, kreatywność i ponadczasowe piękno. W Roku Konia ORIBE ponownie pokazuje, że luksus może opowiadać historię pełną znaczeń, emocji i inspiracji. ORIBE po raz kolejny udowadnia, że luksusowa marka beauty może być platformą dialogu między sztuką a rzemiosłem, tradycją a nowoczesnością. „Rok Ognistego Konia” to zaproszenie do rozpoczęcia nowego roku z energią, pasją i pięknem, które nie zna ograniczeń.

Znak Konia według ORIBE: pielęgnacja w rytmie energii

W astrologii chińskiej Koń to znak ruchu, pasji i naturalnej charyzmy. ORIBE interpretuje te cechy poprzez starannie dobrane produkty, idealne dla tych, którzy żyją intensywnie, kochają wolność i chcą, by włosy nadążały za ich tempem.

Dla energii i siły

Hair Alchemy Resilience Shampoo & Conditioner rytuał wzmacniający włosy od wewnątrz, inspirowany siłą i odpornością Konia. Idealny dla pasm, które potrzebują mocy i elastyczności.

Dla ruchu i lekkości

Gold Lust Nourishing Hair Oil kultowy olejek, który wygładza, dodaje blasku i podkreśla naturalny ruch włosów, bez obciążenia. Jak koń w galopie swobodny, a jednocześnie pełen kontroli.

https://hair2go.pl/pl/p/Oribe-Gold-Lust-Nourishing-Hair-Oil-wygladzajaco-odzywczy-olejek-do-wlosow-suchych-100-ml/1410

Dla ekspresji i objętości

Dry Texturizing Spray natychmiastowa objętość i nowoczesna tekstura. Produkt stworzony z myślą o fryzurach, które są odważne, widoczne i pełne charakteru.

Dla równowagi i regeneracji

Gold Lust Transformative Masque —intensywna pielęgnacja przywracająca harmonię po intensywnym rytmie codzienności.

Wybraliśmy dla Was produkty ORIBE zgodne z chińskim kalendarzem:

Koń – energia, wolność, ruch

Hair Alchemy Resilience Shampoo & Conditioner

Znak nieustannego ruchu i pasji potrzebuje pielęgnacji, która wzmacnia włosy od środka, bez utraty lekkości. Hair Alchemy zapewnia odporność, elastyczność i siłę — idealną dla życia w pełnym galopie.

Smok – charyzma, luksus, spektakularność

Gold Lust Repair & Restore Shampoo

Smok kocha blask i doskonałość. Linia Gold Lust odpowiada na potrzebę luksusu, intensywnej regeneracji i włosów, które przyciągają spojrzenia.

Tygrys – odwaga, indywidualizm, siła

Dry Texturizing Spray

Dynamiczny, wyrazisty znak potrzebuje fryzury z charakterem. Kultowy spray ORIBE dodaje objętości i tekstury, podkreślając niezależny styl.

https://hair2go.pl/pl/p/Oribe-Dry-Texturizing-Spray-spray-nadajacy-objetosc%2C-teksture-i-odswiezenie-wlosow-300-ml/1458

Wąż – zmysłowość, elegancja, kontrola

Gold Lust Nourishing Hair Oil

Wąż to synonim gładkości i perfekcji. Lekki olejek wygładza, dodaje blasku i podkreśla luksusową formę fryzury.

Koza – harmonia, delikatność, balans

Gold Lust Transformative Masque

Znak wrażliwy i estetyczny odnajdzie się w regenerującym rytuale, który przywraca włosom miękkość, spokój i wewnętrzną równowagę.

Małpa – kreatywność, zabawa, zmienność

Imperial Blowout Transformative Styling Crème

Wszechstronny produkt dla osób które kochają eksperymentować. Chroni, wygładza i nadaje fryzurze formę bez ograniczeń.

Kogut – perfekcja, struktura, precyzja

Supershine Moisturizing Cream

Idealny dla osób ceniących kontrolę i dopracowane detale. Zapewnia gładkość, połysk i nieskazitelne wykończenie.

Pies – lojalność, naturalność, autentyczność

Signature Shampoo

Codzienna pielęgnacja, która dba o równowagę skóry głowy i włosów. Klasyka ORIBE w najczystszej formie.

Świnia – komfort, przyjemność, obfitość

Gold Lust All Over Oil

Wielozadaniowy olejek do włosów i ciała, celebracja przyjemności, miękkości i luksusu bez pośpiechu.

Szczur – inteligencja, adaptacja, lekkość

Serene Scalp Balancing Shampoo

Dla osób, które potrzebują harmonii i świeżości. Lekka formuła przywracająca balans skórze głowy.

Wół – stabilność, siła, konsekwencja

Hair Alchemy Fortifying Treatment Serum

Skoncentrowana pielęgnacja wzmacniająca strukturę włosa i wspierająca długofalową kondycję.

https://hair2go.pl/pl/p/Oribe-Hair-Alchemy-Fortifying-Treatment-Serum-wzmacniajace-serum-nadajace-wlosom-sprezystosci-175-ml/2788

Królik – subtelność, spokój, elegancja

Serene Scalp Soothing Leave-On Treatment

Ukojenie, delikatność i komfort idealne dla wrażliwych potrzeb tego znaku.

W Roku Ognistego Konia ORIBE zaprasza do celebrowania nowego początku w sposób osobisty i świadomy. Niezależnie od znaku zodiaku, pielęgnacja staje się rytuałem dopasowanym do energii, stylu życia i indywidualnego piękna.

Materiał partnera