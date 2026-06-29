Dla niektórych balsam do ciała to kojący, zmysłowy rytuał, dla innych – rzecz, o której łatwo zapomnieć, szczególnie po długim dniu czy w porannym zabieganiu. Na szczęście istnieje kosmetyk, który nawilża i odżywia naskórek już podczas kąpieli. Sprawdź, czy to właśnie olejek do mycia jest brakującym elementem Twojej pielęgnacji.

Skóra o każdej porze roku wymaga otulenia, nawilżenia i dawki składników odżywczych. Przez wpływ wielu czynników może stawać się przesuszona, szorstka i skłonna do podrażnień. Ratunkiem są dla niej kojące balsamy i masła, ale co zrobić, jeśli nie zawsze mamy czas nakładać je na całe ciało, zapominamy o tym lub nie lubimy, gdy pozostawiają na skórze tłusty film?

Alternatywą są olejki do mycia i kąpieli, które usuwają zanieczyszczenia bez naruszania naturalnej bariery hydrolipidowej naskórka. Łagodzą świąd i uczucie pieczenia. Otulają komfortem i pozostawiają skórę dokładnie oczyszczoną, a jednocześnie aksamitnie miękką i nawilżoną. Oczyszczający olejek to idealne rozwiązanie dla osób zabieganych i ceniących proste rozwiązania, ale nie tylko. Sprawdzi się też w pielęgnacji wrażliwej i wymagającej skóry, np. z AZS, czy u osób, które po użyciu zwykłego żelu pod prysznic zmagają się z podrażnieniami i dyskomfortem.

Olejek pod prysznic i do kąpieli – jaki wybrać?

Przy wyborze najlepszego produktu warto sprawdzić, do jakiego rodzaju skóry jest przeznaczony. Niektóre olejki do mycia są hipoalergiczne, pozbawione substancji zapachowych, a zatem bezpieczne dla osób z bardzo wrażliwą skórą, np. dzieci i niemowląt. Jeśli zależy Ci na tym, by olejek nie tylko oczyszczał i odżywiał skórę, ale też pięknie pachniał, wybieraj spośród preparatów zaprojektowanych z myślą o kojących zmysły rytuałach. Pomarańcza i kardamon? Magnolia i wanilia? Sprawdź najlepsze olejki do kąpieli, które pozwalają kompleksowo zadbać o skórę już w trakcie mycia.

1 Olejek pod prysznic ze złotymi drobinkami Nuxe Kup teraz

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