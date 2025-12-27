Wśród składników do pielęgnacji włosów, ten olejek błyszczy jasnym, złotym światłem. I to dosłownie, bo już jego piękny kolor kusi, by pokryć nim włosy i zyskać efekt niesamowitego blasku w stylu glass hair. A kiedy już otworzysz buteleczkę z tym magicznym olejkiem kolejną rzeczą, która Cię urzeknie jest jego piękny zapach. Olejek moni powstaje ze świeżo zebranych kwiatów gardenii, które następnie są poddawane procesowi maceracji, czyli zanurzenia delikatnych, białych płatków w oleju kokosowym tłoczonym na zimno.

Olej monoi ma wszechstronne działanie. Nawilża, przynosi ukojenie i przyspiesza procesy regeneracyjne. Świetnie sprawdza się w przypadku przesuszonej, matowej skóry z oznakami starzenia, ale nie tylko. Warto stosować go również na włosy, by szybko poprawić ich wygląd. Zyskać cudowną miękkość i blask.

Olej monoi na włosy

Do najważniejszych zalet stosowania oleju monoi na włosy można zaliczyć znaczące ograniczenie puszenia się i elektryzowania pasm. Właściwości oleju monoi są bardzo zbliżone do oleju kokosowego, ponieważ to właśnie on jest podstawą do jego stworzenia. Olejek wzmacnia łodygę włosa i maksymalnie je nawilża. Dodaje blasku i tworzy barierę ochronną przed zanieczyszczeniami środowiskowymi.

Jak stosować olejek monoi na włosy?

Można stosować go do każdego rodzaju włosów, choć polecany jest w szczególności w przypadku zniszczonych i mocno przesuszonych pasm. Najlepiej nakładać niewielką ilość na lekko wilgotne włosy, a sam zabieg powtarzać nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu. Aby wzmocnić jego działanie warto przedtem zaaplikować na pasma kosmetyk z kwasem hialuronowym. To pomoże przyciągać i zatrzymywać wilgoć, co z kolei wpływa na miękkość pasm i wzmocni ich blask. Buteleczkę z olejkiem najlepiej umieścić w ciepłej wodzie na około 3-4 minuty, a następnie nakładać ciepłą mieszankę na pasma, skupiając się głównie na końcówkach.

Olej monoi można także wykorzystać jako naturalną kurację na przesuszoną i swędzącą skórę głowy. Wystarczy zaaplikować kilka kropel i wykonać powolny, odprężający masaż. Ponieważ jest to olejek zapachowy, osoby o wrażliwej skórze powinny unikać jego stosowania.