Zimą nasza skóra wymaga intensywnego nawilżenia. Wiatr, śnieg, mróz i zimne powietrze powodują, że naturalna bariera ochronna staje się osłabiona, a cera szybciej traci wilgoć. Do tego dochodzi ogrzewanie, gwałtowne zmiany temperatur i cięższe, zimowe stylizacje, które sprawiają, że skóra wręcz woła o pomoc. To właśnie w tym sezonie nocna pielęgnacja nabiera szczególnego znaczenia- bo kiedy miasto zasypia, skóra rozpoczyna swój najbardziej intensywny proces regeneracji.

W tym czasie warto więc zainwestować w kosmetyk, który ukoi naszą skórę. Jednym z takich produktów jest maseczka na noc marki Bandi.

Pielęgnacja podczas snu. Ta maska do twarzy to gwarancja głębokiego nawilżenia

Otulająca maska na noc od Bandi działa niczym luksusowy, kojący kompres, który pielęgnuje cerę w rytmie zimowego snu. Jej bogata, komfortowa formuła przywraca skórze miękkość i elastyczność, zapewniając głębokie, długotrwałe nawilżenie nawet w najbardziej wymagających warunkach. Pszeniczny kompleks kojący, olej makadamia, d-pantenol oraz skwalan wzmacniają barierę hydrolipidową, redukują uczucie szorstkości i skutecznie łagodzą objawy nadwrażliwości. Skóra zostaje dosłownie otulona- spokojna, zregenerowana i chroniona przed utratą wilgoci.

Ten kosmetyk to prawdziwy sleeping pack, który idealnie wpisuje się w wieczorny rytuał piękna. Wystarczy chwila, by poczuć jej kojące działanie niczym wirujące płatki śniegu opadające na twarz w gwiaździstą noc. Rano cera odwdzięcza się gładkością, miękkością i pełnym komfortem. To propozycja stworzona z myślą o skórze suchej, odwodnionej i przesuszonej, która zimą potrzebuje czegoś więcej niż zwykłego kremu- potrzebuje troski, ukojenia i regeneracji w najczystszej, luksusowej formie.