Chroni przed działaniem wolnych rodników, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i intensywnie ją nawilża. Co to jest skwalan i jak stosować go w codziennej pielęgnacji? Sprawdź wszystko, co warto wiedzieć na temat tego naturalnego składnika.

Skwalan – co to jest?

Choć jego nazwa większości z nas choć raz obiła się o uszy, skwalan to wciąż niedoceniany składnik, który nieprzypadkowo znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce. Co to takiego? Naukowo rzecz ujmując, skwalan to związek chemiczny, który jest uwodornioną i bardziej stabilną formą skwalenu. W praktyce: to emolient, który nie tylko intensywnie nawilża skórę, ale też zmiękcza ją i chroni jej naturalną barierę ochronną. Dawniej pozyskiwano go z wątroby rekina. Dziś w kosmetyce najczęściej wykorzystywany jest skwalan z oliwek oraz skwalan z trzciny cukrowej.

Sprawdź też: Witamina E w pielęgnacji skóry

Jak działa skwalan? Poznaj jego właściwości

Mimo że wciąż nie jest tak popularny, jak kwas hialuronowy, skwalan od dawna jest ceniony w przemyśle kosmetycznym za swoje wyjątkowe właściwości. Lista korzyści ze stosowania go w codziennej pielęgnacji skóry jest naprawdę długa. Nie dziwi więc, że stał się popularnym składnikiem kremów do twarzy, balsamów czy olejków do ciała. Jak działa skwalan?

wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry i chroni ją przed utratą wilgoci,

niweluje negatywny wpływ wolnych rodników na skórę,

spowalnia proces starzenia się skóry,

wygładza skórę i redukuje widoczność zmarszczek,

zmiękcza skórę i pozostawia ją odżywioną.

Zawarty w kosmetykach skwalan może dodatkowo koić stany zapalne, przyspieszać gojenie blizn, np. po trądziku, czy wyrównywać koloryt skóry. Poza tym chroni on cerę przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak szkodliwe promieniowanie UV.

źródło: iStock

Kosmetyki ze skwalanem – dla kogo będą odpowiednie?

Podobnie jak kwas hialuronowy, skwalan doskonale sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu cery. Intensywnie nawilża i wzmacnia skórę, jednocześnie jej nie obciążając, dlatego jest odpowiedni zarówno dla osób z cerą suchą, jak i dla zmagających się z nadmiarem sebum czy trądzikiem. Co ciekawe, skwalan roślinny jest całkowicie hipoalergiczny, dlatego bezpiecznie mogą stosować go nawet osoby, których skóra jest wrażliwa i skłonna do uczuleń. Co więcej: jest to substancja niekomedogenna, dlatego nie musisz obawiać się jej, jeśli Twoja skóra nadmiernie się przetłuszcza. Kosmetyki ze skwalanem mogą przywrócić jej równowagę.

Jak stosować skwalan w pielęgnacji skóry?

Skwalan to składnik, który zdecydowanie warto włączyć do swojej codziennej pielęgnacji. Jeśli zastanawiasz się, jak stosować go na twarz, zacznij od dobrego kremu ze skwalanem, który wzmocni płaszcz hydrolipidowy skóry i przywróci jej zdrowy wygląd. Jeśli Twoja cera “polubi” się z tym składnikiem, możesz sięgnąć po kosmetyki z wyższym stężeniem skwalanu, takie jak serum czy olejek do twarzy. Stosowane regularnie widocznie poprawią kondycję skóry.