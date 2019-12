Spierzchnięte usta to bolesny i bardzo dokuczliwy problem, z którym często musimy mierzyć się zimą. Niskie temperatury i mroźny wiatr wysuszają delikatną skórę ust, powodując przy tym liczne pęknięcia i rogowacenia. Nie dość, że wygląda to nieestetycznie, to przy tym naprawdę boli.

Jak sobie radzić z tym uciążliwym problemem?

Chcąc wyleczyć popękaną skórę musisz uzbroić się w cierpliwość. Na ten czas zapomnij o szminkach, pomadkach i błyszczykach, które tylko podkreślą suche skórki i dodatkowo podrażnią usta. Zamiast tego sięgnij po naturalne rozwiązania, które pomogą ci dogłębnie nawilżyć wargi i przyspieszyć ich regenerację.

Miód

Miód to niezawodny sposób na odżywienie suchej, popękanej skóry. Nie tylko dogłębnie ją nawilży, ale także odkazi pęknięcia, dzięki swoim antybakteryjnym właściwościom. Wystarczy nakładać jego cienką warstwę na usta przynajmniej dwa razy dziennie, by spierzchnięte wargi szybko wróciły do formy.

Naturalne oleje

Jeśli miód jest dla ciebie zbyt lepki, możesz zastąpić go oliwą z oliwek, olejem kokosowym lub masłem Shea. Każdy z wymienionych produktów równie dobrze nawilży usta, zmiękczając popękaną skórę.

Jogurt

Doskonale sprawdzi się także jogurt naturalny, który nałożony na 10 minut na usta przyniesie ukojenie podrażnionej skórze, dobrze ją przy tym odżywiając.

Odpowiednie nawilżenie to nie wszystko. Pamiętaj także o regularnym peelingu, który pomoże usunąć zrogowaciały naskórek. Łatwo przygotujesz go łącząc łyżkę miodu z łyżeczką cukru.