Skuteczne i delikatne – takie powinno być oczyszczanie skóry przy niedoskonałościach. Czego używać do mycia twarzy? Oto najlepsze żele, które pozostawiają cerę czystą i ukojoną.

Dokładne oczyszczanie skóry to fundament codziennej pielęgnacji. W przypadku cery skłonnej do niedoskonałości musi być jednak przemyślane. Zbyt agresywne środki mogą nasilać problem, zbyt delikatne – nie spełnią swojej funkcji. To dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego żelu do mycia twarzy do skóry problematycznej. Jak znaleźć ideał?

Dobry żel do mycia twarzy do cery z niedoskonałościami – jak wybrać najlepszy?

Łagodny, ale skuteczny – tak w skrócie możemy opisać dobry żel do mycia twarzy przeciw niedoskonałościom. Kosmetyk powinien:

odblokowywać pory,

wyciszać stany zapalne,

koić podrażnienia,

hamować rozwój bakterii.

Kluczowy jest jego skład. Dobrze, jeśli zawiera nie tylko składniki antybakteryjne i złuszczające, ale też przyspieszające gojenie i nawilżające skórę. Na liście szukaj cynku, kwasu salicylowego, niacynamidu czy wyciągu z wąkrotki azjatyckiej. Niewskazane są z kolei preparaty zawierające alkohol czy substancje zapachowe, które mogą dodatkowo podrażniać i zaostrzać objawy.

Jaki żel do mycia twarzy przeciw niedoskonałościom wybrać?

Istnieje co najmniej kilka produktów, które od lat mają status bestselleru. To żele do mycia twarzy, które jednocześnie efektywnie oczyszczają skórę i poprawiają jej kondycję. Poza tym mogą przyspieszać gojenie zmian skórnych i zapobiegać powstawaniu nowych. Oto 3, na które warto zwrócić uwagę.

1 Żel oczyszczający La Roche-Posay Effaclar To absolutny numer 1 w walce z objawami trądziku i nadmiarem sebum. Żel oczyszczający na bazie kojącej wody termalnej z La Roche-Posay zawiera specjalny składnik hamujący namnażanie się bakterii. Dzięki temu nie tylko skutecznie oczyszcza cerę, ale też widocznie ogranicza powstawanie niedoskonałości. Co więcej jest hipoalergiczny i ultradelikatny. Nic dziwnego, że dla wielu osób stał się niezastąpiony.

2 Żel myjący przeciw niedoskonałościom CeraVe To kolejny faworyt w pielęgnacji cery trądzikowej. Zawiera 2% kwas salicylowy, który wspiera w walce z niedoskonałościami. Dokładnie oczyszcza i odblokowuje pory, ale bez naruszania naturalnej bariery ochronnej naskórka. To zasługa starannie dobranych komponentów, m. in. ceramidów czy niacynamidu.