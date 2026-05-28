Twoja skóra po myciu jest napięta i nieprzyjemnie ściągnięta? To znak, że potrzebuje dodatkowej dawki nawilżenia. Oto najlepsze toniki do cery suchej, które przywracają jej komfort, równowagę i ukojenie.

Może odświeżyć skórę, dostarczyć jej dodatkową dozę nawilżenia i zmniejszyć uczucie ściągnięcia po oczyszczaniu. Dobry tonik do cery suchej potrafi działać jak opatrunek, pod warunkiem, że jest dopasowany do wyjątkowych potrzeb naskórka. Choć nie jest nieodłącznym elementem pielęgnacji, może otulić skórę delikatną warstwą nawilżenia przed nałożeniem kremu.

Jaki tonik do skóry suchej wybrać?

Cera sucha wymaga szczególnej troski, dlatego tonik powinien odpowiadać na jej potrzeby. W składzie szukaj składników wiążących wodę w naskórku, takich jak gliceryna, kwas hialuronowy, skwalan czy trehaloza, oraz łagodzących, np. pantenolu czy aloesu. Nie bez znaczenia jest konsystencja. Przy skórze suchej świetnie sprawdzą się popularne w ostatnim czasie toniki mleczne o lekkiej, otulającej formule. Unikaj z kolei tych zawierających alkohol czy dużą ilość substancji zapachowych. Wybrałyśmy produkty, które nie tylko tonizują, ale też koją skórę i przygotowują ją do dalszych etapów pielęgnacji.

1 Mleczna mgiełka tonizująca Inglot Kosmetyk polskiej marki w aż 98% składa się z naturalnych komponentów. W składzie znajdziemy między innymi łagodzący wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, prebiotyk, który wspiera równowagę mikrobiomu czy oleje roślinne. Efekt? Ukojona, promienna skóra bez tłustego filmu.

2 Nawilżający tonik Tirtir To jeden z najpopularniejszych hitów koreańskiej pielęgnacji. Mleczny tonik marki Tirtir łagodzi podrażnienia, wzmacniania BHL, rozświetla cerę i chroni przed przedwczesnym starzeniem. W składzie ma między innymi kwas hialuronowy i ekstrakt z owsa.

3 Kojący tonik mleczny Nacomi Next Level Stworzony po to, by przywrócić suchej skórze balans i komfort. Jego łagodna formuła z mlekiem migdałowym, kwasem hialuronowym i ekstraktem z owsa przyjemnie koi podrażnienia, nawilża i sprawia, że cera odzyskuje zdrowy blask.

4 Nawilżająco-kojący tonik Bielenda Fresh Hero Mleczny tonik od Bielendy powstał z myślą o pielęgnacji wyjątkowo suchej i wrażliwej skóry. Zalety? Dobrze skomponowany skład z kwasem hialuronowym, fermentem z ryżu i betaglukanem. Dzięki niemu działa łagodząco, tonizująco i nawilżająco.