Redukują oznaki zmęczenia, rozświetlają spojrzenie i zmniejszają widoczność linii mimicznych. Dobre płatki pod oczy to must-have przed wielkim wyjściem. Jakie wybrać? Zobacz najlepsze, działające jak zastrzyk energii dla wyjątkowo delikatnej skóry wokół oczu.

Przed Sylwestrem, balem karnawałowym czy weselem warto zadbać o kondycję skóry wokół oczu. Ta, szczególnie zimą, najszybciej zdradza oznaki stresu, nieprzespanych nocy i zmęczenia. Na cienie, opuchliznę i drobne zmarszczki pomóc mogą płatki pod oczy, które nie tylko intensywnie nawilżają, ale też zapewniają efekt rozświetlonego, wypoczętego spojrzenia. Co więcej: przygotowują skórę pod make-up, zapobiegają zbieraniu się korektora w załamaniach i na długo wiążą wodę w naskórku, chroniąc go przed przesuszeniem. Na jakie postawić?

Najlepsze płatki pod oczy przed wieczornym wyjściem – jakie wybrać?

Zwróć uwagę na składniki aktywne. Szukaj tych, które rozświetlają cienie, korygują koloryt i intensywnie nawilżają. Świetnie sprawdzą się żelowe okłady z kwasem hialuronowym, witaminą C, śluzem ślimaka czy niacynamidem. Nie dość, że zmniejszają zasinienia i wypełniają drobne zmarszczki, to dają przyjemne uczucie chłodzenia i ukojenia. Dla ułatwienia wybrałyśmy najlepsze koktajlowe płatki pod oczy, których warto użyć przed Sylwestrem. Kosztują niewiele, a robią ogromną różnicę.

1 Ujędrniająco-rozświetlające płatki pod oczy Kup teraz

2 Płatki pod oczy rozjaśniające Kup teraz

3 Liftingująco-nawilżające płatki pod oczy Kup teraz

4 Rozjaśniające płatki pod oczy Kup teraz

5 Płatki pod oczy z witaminą C Kup teraz

6 Płatki pod oczy ze śluzem ślimaka Kup teraz