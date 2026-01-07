Wystarczy krótki spacer na mrozie, by skóra stała się zaczerwieniona, podrażniona i przesuszona. To znak, że potrzebuje dodatkowej ochrony. Przy ujemnych temperaturach nawet sprawdzone kosmetyki mogą nie wystarczyć. Wtedy warto sięgnąć po dobry krem na zimę. Podpowiadamy, jak go wybrać.

Gdy temperatury spadają, cera staje się bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych. Mroźny wiatr, chłód i promienie słońca mogą wyraźnie osłabiać jej kondycję. Często prowadzą do zaczerwienień i podrażnień, przez które skóra traci naturalną równowagę. To właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego kremu na zimę.

Krem do twarzy na mroźne dni – jak wybrać najlepszy?

Zimą kluczowe staje się nie tylko nawilżenie, ale także ochrona przed trudnymi warunkami pogodowymi. Dobry krem do twarzy na mróz powinien tworzyć na jej powierzchni barierę ochronną, przywracać równowagę hydrolipidową oraz nawilżać głęboko — nie tylko powierzchniowo.

Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku warto zwrócić uwagę na skład. Najlepsze kremy na zimę zawierają humektanty i emolienty – składniki, które zatrzymują nawilżenie w głębszych warstwach skóry i chronią ją przed zimnem. Dobrze działają kremy barierowe z ceramidami, kwasem hialuronowym, skwalanem czy naturalnymi olejami roślinnymi.

Duże znaczenie ma również konsystencja. O tej porze roku warto sięgać po bogatsze, tłustsze formuły, ale dopasowane do typu cery. Ważne, by kosmetyk spełniał swoje zadanie, bez obciążania skóry i zatykania porów. Bazując na tych kryteriach, wybrałyśmy kremy, które łączą ochronę przed mrozem z nawilżeniem i wsparciem BHL.

1 Cold cream Kup teraz Jeden z najczęściej polecanych kremów na zimę bazuje na wodzie termalnej z Avene i wosku pszczelim. Dzięki tym składnikom długotrwale nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Odpowiedni dla cery suchej i wrażliwej.

2 Krem na mróz Kup teraz Cold cream od marki Uriage skutecznie chroni skórę przed mrozem i wiatrem, a jednocześnie nie obciąża jej. Ma niekomedogenną formułę, w której znalazły się takie składniki, jak gliceryna czy wosk pszczeli.

3 Krem na zimę Kup teraz Zimowy krem od BasicLab zawiera kompozycję naturalnych olejów roślinnych, a także pantenol i alantoinę. To kosmetyk, który chroni skórę przed chłodem, ale też łagodzi podrażnienia. Polecany dla całej rodziny.

4 Krem ochronny na wiatr i mróz Kup teraz Formułę tego kremu opracowano z myślą o wyjątkowych potrzebach cery zimą. Dzięki starannie dobranym składnikom zabezpiecza cerę przed działaniem czynników zewnętrznych, nawilża i łagodzi. Polecany do stosowania od pierwszych dni życia.