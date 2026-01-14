Klaudia Tarka działająca w internecie jako Klatex jest znaną kosmetolog i makijażystką. W jednym z ostatnich filmów na TikToku poleciła kosmetyki dostępne w Biedronce. Dzięki niej miliony jej widzów dowiedziały się, że skuteczna i bezpieczna pielęgnacja nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Wskazane produkty to propozycje łatwo dostępne, o prostych składach i konkretnym działaniu. Przedstawione produkty bardzo dobrze uzupełnią codzienną rutynę pielęgnacyjną.

Kosmetyki z Biedronki

Wśród polecanych kosmetyków znalazły się hydrożelowe płatki pod oczy Pilaten w cenie 17,99 zł, których działanie Klatex oceniła jako rozświetlające i nawilżające. To produkt doraźny, szczególnie polecany przy oznakach zmęczenia i przesuszenia okolic oczu. Kosmetolog wymieniła także kosmetyki marki Mincer, które wcześniej były dostępne głównie w aptekach. Zwróciła uwagę przede wszystkim na ich działanie przeciwzmarszczkowe.

Na liście znalazły się również produkty do codziennego stosowania: płyn micelarny Be Beauty, przeznaczony do delikatnego oczyszczania i demakijażu, oraz żel aloesowy Be Beauty, ceniony za właściwości łagodzące, nawilżające i regenerujące. Kupujecie kosmetyki z Biedronki?