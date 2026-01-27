Sekret pięknej skóry Koreanek to nie tylko świadoma, codzienna pielęgnacja, ale także zastrzyk energii w postaci intensywnie odżywczej maski, która na stałe wpisała się w ich kosmetyczną rutynę. Jaką wybrać? Podpowiadamy.

Koreańskie kosmetyki do pielęgnacji skóry z roku na rok zyskują na popularności. Coraz chętniej sięgamy nie tylko po kremy i sera, ale także po maseczki do twarzy, które potrafią poprawić wygląd skóry niemal natychmiast — i to bez większego wysiłku. Żelowe, kremowe czy w płachcie – wszystkie są bogate w cenne składniki aktywne, często nieznane w innych rejonach świata. To właśnie one dogłębnie nawilżają skórę, wygładzają ją, przywracają zdrowy wygląd i naturalny blask. Na które z nich naprawdę warto zwrócić uwagę podczas zakupów? Wybrałyśmy te, które zbierają najlepsze opinie wśród Polek.

1 Rozjaśniająca maska z witaminą C Kup teraz Te pastelowe, hydrożelowe maski koreańskiej marki Dr. Jart+ błyskawicznie stały się viralem. Żółta – z witaminą C i niacynamidem skutecznie rozjaśnia przebarwienia i sprawia, że cera staje się promienna i ukojona. W składzie znajdziemy też alantoinę, masło mango i wyciąg z liści miodli indyjskiej o działaniu antybakteryjnym i ochronnym.

2 Intensywnie nawilżająca maska Kup teraz “Fantastycznie nawilża i odżywia” – piszą na jej temat internautki. Maska do twarzy Mediheal zawiera aż 8 rodzajów kwasu hialuronowego, ale też oczar wirginijski czy hydrolat z róży damasceńskiej. Pozostawia skórę gładszą, nawodnioną i pełną blasku.

3 Rozświetlająca maska na noc Kup teraz Jedna z najczęściej polecanych maseczek koreańskich daje efekt glass-skin – blasku porównywalnego do tafli szkła. Działanie zawdzięcza starannie dobranym substancjom czynnym, takim jak ekstrakt z otrębów ryżowych, mniszek lekarski, kolagen czy fermenty.

4 Rozświetlająco-wygładzająca maska w płachcie z ekstraktem z pereł Kup teraz Maska z ekstraktem z pereł to opatrunek dla skóry zmęczonej, poszarzałej i pozbawionej blasku. Przywraca nie tylko nawilżenie, ale też blask i redukuje oznaki zmęczenia.

5 Hydrożelowa maska rozjaśniająca Kup teraz Działa niczym multiwitaminowy koktajl dla skóry – odżywia ją, rozświetla i nadaje zdrowy koloryt. W składzie między innymi odświeżająca woda z ananasa i redukujący widoczność porów niacynamid. Efekt? Cera rozświetlona, nawilżona i z widocznie gładszą fakturą.