Serum do twarzy to uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Kilka kropel zaaplikowanych po oczyszczeniu twarzy i przed nałożeniem kremu potrafi wzmocnić jego działanie, wyraźnie wygładzić cerę i pozbyć się niedoskonałości. To nic innego jak powiększona i skoncentrowana dawka składników aktywnych zamkniętych w płynnej formule.

Serum do twarzy może spełniać wiele funkcji. W zależności od potrzeb skóry może pomóc w wygładzeniu cery i zminimalizowaniu widoczności zmarszczek, rozjaśnieniu i pozbyciu się przebarwień lub ukojeniu podrażnień i zlikwidowaniu wyprysków. Warto włączyć serum do codziennej pielęgnacji, aby nawilżyć i zatrzymać wilgoć w skórze. Do najbardziej popularnych typów serum można zaliczyć:

Nawilżające

Przeciwzmarszczkowe

Zwężające pory

Antyoksydacyjne

Rozświetlające

Rewitalizujące na noc

Normalizujące

Krem do rąk i kuracja do włosów w jednym? Wypróbowałam multifunkcyjny kosmetyk. Oto rezultaty

Serum do twarzy: od kiedy jest modne?

Serum do twarzy to stosunkowo nowy kosmetyk, który szybko zyskał popularność. Jeszcze kilka lat temu sięgaliśmy po ampułki wypełnione witaminami, dziś ich miejsce zastąpiły szklane słoiczki z serum. Popularność płynnej formuły jest związana z tym, że w przeciwieństwie do ampułek to kosmetyk, który stosujemy codziennie – rano i wieczorem. Jego zasięg działania również jest o wiele szerszy. Serum przeznaczone jest do zwalczania różnorodnych problemów skórnych. W zależności od potrzeby wystarczy wybrać określony produkt z określonym składem. Do najpopularniejszych formuł można zaliczyć te z kwasem hialuronowym, retinolem, witaminą C oraz niacynamidem.

Od kiedy można stosować serum do twarzy?

Sięgnąć po serum do twarzy mogą osoby już w okolicach 25. roku życia. To dodatkowa dawka nawilżenia i sposób na wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Jego działanie sprawdzi się także w przypadku cery trądzikowej, a wiec mogą stosować go również osoby w nastoletnim wieku. Serum może wpływać na zmniejszenie widoczności porów, a dodatek kwasu salicylowego pomaga szybciej pozbyć się wyprysków i zminimalizować stany zapalne skóry.

Serum do twarzy: jak stosować, aby zyskać maksymalne korzyści?

Konsystencja serum jest bardziej wodnista, więc najlepiej nakładać je po umyciu twarzy i przed zastosowaniem gęstszych kremów nawilżających. Większość serum można stosować zarówno na dzień, jak i na noc, ale może się to różnić w zależności od zawartych w nich składników aktywnych. Na przykład retinol może powodować nadwrażliwość na słońce i powinien być stosowany tylko w nocy.

Złuszczanie to niezwykle ważny etap pielęgnacji skóry. Najważniejszą korzyścią jest szybkie i skuteczne pozbycie się martwych komórek naskórka na powierzchni skóry. Proces ten nie tylko pomaga rozjaśnić cerę, ale także ułatwia przenikanie składników aktywnych zawartych w serum do głębszych warstw skóry. Pamiętaj jednak o tym, że nie musisz codziennie złuszczać naskórka – włącz ten krok do swojej rutyny dwa do trzech razy w tygodniu. To w zupełności wystarczy.

Mogłoby się wydawać, że poprawnym sposobem aplikacji serum jest nalanie kilku kropel na dłonie i wtarcie produktu w twarz. To jednak nie jest najlepszy pomysł. W ten sposób większość kosmetyku pozostaje na dłoniach zamiast trafiać na twarz. Aby zrobić to skutecznie i nie marnować ani kropli wyciśnij płynną formułę ze szklanej pipety prosto na twarz, a następnie szybko wklep wodnisty produkt w skórę przy pomocy opuszków palców. Unikaj pocierania, szarpania skóry i mocnego masażu, Twoje ruchy zawsze powinny kierować się ku górze.