Maseczka ze szpinaku i pietruszki to kolejny pomysł na naturalną pielęgnację w domowym zaciszu. To połączenie zapewni skórze dogłębne oczyszczenie, a także ochronę przed starzeniem.

Zarówno szpinak, jak i pietruszka wykazują bowiem działanie detoksykacyjne i tonizujące. Ponadto zawierają naturalne przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki.

Maseczka oczyszczająca

Składniki:

– garść młodych liści szpinaku

– natka pietruszki

– szklanka wody

– 2 łyżki płatków owsianych

– białko jajka

Szpinak i pietruszkę posiekaj i wsyp do garnka. Dodaj płatki owsiane i zalej wodą, gotuj ok. 3-5 minut.

Odlej wodę, a powstałą papkę pozostaw do ostygnięcia. Następnie dodaj białko jajka i dokładnie wymieszaj. Pulpę nałóż na twarz na 20 minut, a po upłynięciu tego czasu, zmyj letnią wodą.