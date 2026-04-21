Ten balsam działa jak filtr upiększający – wygładza, podkreśla i sprawia, że niezależnie od tego gdzie jesteś Twoje usta są nawilżone i wyglądają zdrowo. Od momentu, gdy go odkryłam zawsze mam go w swojej kosmetyczce…

Luksusowy blask i wyjątkowo dobrane składniki. Ten balsam do ust to moje ostatnie odkrycie – i jeden z tych produktów, które natychmiast zmieniają sposób myślenia o codziennym makijażu. Westman Atelier stworzył formułę, która balansuje między pielęgnacją a kolorem: lekka, żelowo-olejkowa konsystencja stapia się z ustami, nadając im miękki połysk i subtelny odcień.

Olejek jojoba, migdałowy i arganowy działają jak odżywczy kompres, masło shea koi i regeneruje, a witamina E chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Efekt? Usta, które wyglądają na pełniejsze, gładsze i zdrowe – bez dużego wysiłku.

Ten balsam marki Westman Atelier możesz nałożyć jednym ruchem, bez lusterka, traktując jako szybki upgrade całego looku, albo budować efekt warstwami, uzyskując bardziej soczyste wykończenie. Świetnie sprawdza się też jako top na pomadkę – zmienia jej charakter, dodając świeżości i świetlistości.

Balsam Squeaky Clean Liquid możesz zamówić online np. na stronie galilu.pl bądź stacjonarnie w sklepach perfumerii. Koszt kosmetyku to 189 zł.