Wiosną i latem skóra potrzebuje pielęgnacji, która zapewni jej nawodnienie i przywróci zdrowy wygląd. Podstawa to dobry krem nawilżający, który nie tylko poprawia jej kondycję, ale też dobrze wygląda pod makijażem. Oto TOP 4 produkty, które dają efekt healthy skin i świetnie współgrają z podkładem.

Dobry krem do twarzy na wiosnę i lato powinien być lekki jak chmurka, a jednocześnie intensywnie nawilżający i przywracający skórze komfort. Kiedy temperatury za oknem rosną, cera może produkować więcej sebum, szybciej się przetłuszcza i częściej bywa odwodniona. Właśnie dlatego tak ważny jest wybór kosmetyku, który zadba o jej równowagę i sprawi, że make-up będzie wyglądał nieskazitelnie przez długie godziny.

Lekki krem na wiosnę i lato – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wiosną i latem wybieramy kremy bazujące na składnikach wiążacych wodę w naskórku i dających efekt świeżej, promiennej skóry bez niepotrzebnego obciążania jej. W składzie powinny znaleźć się takie komponenty, jak kwas hialuronowy, gliceryna, aloes czy popularna w Korei woda ryżowa. Ogromne znaczenie ma konsystencja. Zamiast bogatych, okluzyjnych formuł wybieramy lekkie, hydrożelowe, dające uczucie komfortu na długie godziny. Tylko dobry nawilżający krem o niekomedogennej formule będzie dobrze współpracował z makijażem.

Jak dobrać lekki krem nawilżający na wiosnę i lato do typu cery?

Nie bez znaczenia są inne właściwości kosmetyków, które warto dopasować do wyjątkowych potrzeb swojej skóry. Jeśli ta ma skłonności do przetłuszczania się, dobrym wyborem może okazać się lekki krem z niacynamidem, zieloną herbatą czy cynkiem. Jeśli szybko staje się sucha lub jest szczególnie wrażliwa, najlepiej sprawdzi się łagodny dermokosmetyk o działaniu kojącym. Do cery poszarzałej, z widocznymi oznakami zmęczenia najlepiej dobrać lekki krem z witaminą C czy innymi składnikami, które przywracają jej blask. Oto najwyżej oceniane produkty w sam raz na ciepłe dni.

1 Kimoco Luminous Aqua Cream Kup teraz Ten koreański nawadniający krem to idealna baza pod make-up. Ma ultra lekką formułę, szybko się wchłania i przyjemnie odświeża skórę. W składzie ma między innymi kwas hialuronowy, łagodzący podrażnienia pantenol, a także wyciągi z wąkrotki azjatyckiej i lukrecji. Dzięki temu sprawia, że cera odzyskuje lśniący, zdrowy wygląd, nawet po nałożeniu podkładu.

2 Cosrx Snail 92 Kup teraz Dobry krem na wiosnę i lato dla cery dojrzałej? Ten ze śluzem ślimaka to jeden z faworytów. Polki pokochały jego lekką, hydrożelową konsystencję i fakt, że nie tylko doskonale nawilża, ale też skutecznie zmniejsza widoczność zmarszczek.

3 Dermedic Hydrain Kup teraz Ten ultranawilżający krem do twarzy to klasyk w swoim gatunku. W serwisie internetowym drogerii Hebe zebrał blisko 900 recenzji, z czego większość wychwala go za żelową formułę, szybkie wchłanianie i idealne współgranie z makijażem.