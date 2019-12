Rodzina Kardashian przykuwa ogromną wagę do wyglądu. Można wręcz powiedzieć, że klan celebrytów ma na tym punkcie obsesję, przez co wielokrotnie spotyka się z zarzutami o promowanie nierealnych standardów piękna.

Celebrytki chętnie poddają się wielu zabiegom kosmetycznym i chociaż nie lubią się do tego przyznawać, często korzystają też z pomocy chirurgów plastycznych. A zobaczenie ich bez makijażu dosłownie graniczy z cudem.

Nic więc dziwnego, że najmłodsze pokolenie przedsiębiorczej rodziny, idzie w ślady jej starszych członków. Kim Kardashian z dumą chwali się zainteresowaniami North West, której marzeniem jest zostanie vlogerką beauty. Teraz z kolei na szczere wyznanie zdobyła się Kourtney Kardashian.

Najstarsza z popularnych sióstr, wyjawiła, że jej 10-letni syn Mason Disick chętnie dba o skórę twarzy i ma już nawet własną rutynę pielęgnacyjną.

Zaczęliśmy od nałożenia maseczki, później zrobiliśmy wszystkie pozostałe kroki, które następnie dokładnie spisaliśmy na kartce i włożyliśmy do szuflady w łazience. On naprawdę uwielbia to robić, czuć, że dba o skórę – powiedziała Harper’s Bazaar.

O ile nakładanie maseczki u chłopca w tak młodym wieku może wydawać się nieco kontrowersyjne, o tyle wyrobienie odpowiednich nawyków dbania o cerę na pewno zaprocentuje w przyszłości.