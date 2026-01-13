W najnowszej gazetce Biedronki obowiązującej od 12 stycznia 2026 roku znalazła się ciekawa propozycja dla osób szukających przecenionych kosmetyków. Promocja dotyczy marki Lirene. Przy zakupie dwóch sztuk kosmetyków (serum lub krem), drugi tańszy produkt zostanie przeceniony o 70%.

Biedronka przecenia kosmetyki

O które kosmetyki dokładnie chodzi? Mowa o linii Lirene z witaminą C+E. W jej skład wchodzą krem oraz serum. Krem będzie pełnił zadanie silnego nawilżacza oraz poprawi elastyczność skóry, serum zaś przygotuje skórę do aplikacji pozostałych kosmetyków. Witamina C w pielęgnacji skóry rozjaśnia przebarwienia, witamina E działa kojąco i przeciwutleniająco.

Podczas stosowania linii warto pamiętać o zabezpieczeniu skóry również filtrem przeciwsłonecznym. Mimo że zimą słońca jest nieco mniej, skórę należy chronić przez cały rok.