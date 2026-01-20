To idealny moment na odprężające rytuały piękna, które umilą nam długie wieczory i mroźne poranki. Rossmann obniża ceny wybranych kosmetyków do domowego SPA. Taniej kupimy między innymi maseczki do twarzy, płatki pod oczy, sole do kąpieli czy peelingi do ciała.

Krótkie dni i niskie temperatury za oknem mogą wpływać na nasze samopoczucie i nastrój. W tym czasie warto zadbać o bezcenne momenty tylko dla siebie. Domowe SPA to plan idealny na długie, zimowe wieczory czy leniwe, weekendowe poranki. Teraz możesz stworzyć je niezależnie od budżetu. W Rossmannie pojawiła się promocja na wybrane kosmetyki, które nie tylko pielęgnują skórę, ale też koją zmysły i relaksują. Na liście przecenionych znalazły się poszczególne produkty takich marek, jak Hagi, Organique, Hhuum, Green Pharmacy czy Beauty of Joseon. Co warto wrzucić do koszyka?

Dobre płatki pod oczy, które redukują oznaki zmęczenia, to must-have na zimę. Warto sięgnąć też po odżywczą maseczkę do twarzy, które regeneruje intensywniej niż zwykły krem czy serum i przynosi skórze ukojenie. Poza tym dobrym wyborem będą aromatyczne sole i kule do kąpieli, musy do ciała czy peelingi, które złuszczają martwy naskórek. Nie masz czasu na długie rytuały? Nic straconego. Taniej kupisz też żele pod prysznic pachnące lawendą, pomarańczą czy figą.

