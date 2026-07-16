Koreańskie kremy z filtrem zmieniły nasze postrzeganie ochrony skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. W przeciwieństwie do wielu znanych nam formuł te pochodzące z Korei są lekkie, nie pozostawiają białych śladów, a jednocześnie skutecznie chronią cerę przed słońcem. Te produkty są najlepszym dowodem na to, że w poszukiwaniu najlepszego SPF-u najlepiej udać się do działu K-beauty.

Koreańska pielęgnacja od lat uczy, jak dbać o skórę, by na długo zachować jej zdrowy i młody wygląd. Ochrona przed słońcem jest jednym z jej filarów. Spowalnia proces starzenia się i zabezpiecza przed oparzeniami latem. Koreańskie kremy SPF to jednak znacznie więcej niż filtr przeciwsłoneczny. Nawilżają cerę, przywracają jej blask i dobrze wyglądają pod makijażem. W czym tkwi ich fenomen? W formułach, które są odwrotnością tego, co dotychczas kojarzyło nam się z SPF-em. Bardzo często są lekkie, nie bielą skóry, nie pozostawiają na niej lepkiego filmu i nie rolują się pod makijażem, a jednocześnie zawierają najwyższej jakości filtry 50+ PA ++++. To idealny wybór dla osób, którym zależy na skutecznej ochronie skóry przed promieniowaniem UVA i UVB, bez niepotrzebnego obciążania jej.

Koreańskie kremy przeciwsłoneczne – TOP 5 produktów

Niektóre mają konsystencję lekkiego żelu, inne – delikatnej emulsji. Poza filtrami przeciwsłonecznymi zawierają składniki o właściwościach nawilżających, odżywczych, a nawet przeciwstarzeniowych. Dzięki nim idealnie sprawdzają się w codziennej pielęgnacji, nie tylko na wakacjach. Oto 5 SPF-ów z Korei, które zapewniają cerze skuteczną fotoprotekcję i poprawiają jej kondycję.

1 Krem Multi Hyaluron SPF50+ Cliv Kup teraz Przeciwsłoneczny hialuronowy krem z filtrem SPF50+ od Cliv działa jak bariera przed słońcem i potrójna dawka nawilżenia w jednym. Poza trzema różnymi formami kwasu hialuronowego zawiera ekstrakt z fiołka wodnego i olej z otrębów ryżowych, dzięki czemu koi skórę, wyrównuje jej koloryt i dobrze współgra z makijażem.

2 Multiprotekcyjny krem SPF 50+ PA ++++ Kimoco Kup teraz Jeden z najpopularniejszych w Polsce koreańskich SPF-ów, ten od marki Kimoco, daje efekt glass-skin i skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Za nawilżenie odpowiadają w nim takie składniki, jak woda ryżowa i skwalan, a maksymalne rozświetlenie zapewniają ekstrakt z lukrecji i niacynamid. Bogaty skład, ultra-lekka formuła.

3 Krem Cliv Ginseng Berry SPF50+ Kup teraz Słynna seria kosmetyków z jagodami żeń-szenia doczekała się kontynuacji. I to jakiej. Do uwielbianej linii produktów dołączył krem z filtrem SPF50+ Cliv Ginseng Berry, który nie tylko chroni, ale też regeneruje skórę. W składzie ma między innymi ceramidy, witaminę B5 oraz antyoksydanty.

4 Krem SPF 50+ do twarzy Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics Kup teraz To połączenie wysokiej jakości filtrów z probiotykami i ekstraktem z ryżu. Taki skład pozwala uzyskać efekt satynowej skóry. “Uczucie nawilżenia cały dzień.” – piszą na jego temat Polki.