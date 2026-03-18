Znamy powód, dla którego Koreanki nigdy nie pomijają tego kroku w pielęgnacji. Esencje i mgiełki do twarzy w sekundę przywracają skórze komfort, nawilżenie i blask. Te od marek K-beauty to idealna baza pod krem. Wybrałyśmy najlepsze.

Nawilżają, koją i nadają skórze zdrowy, promienny wygląd. Esencje i mgiełki do twarzy to jeden z sekretów urody Koreanek, który warto wprowadzić do swojej pielęgnacji, szczególnie wiosną, kiedy cera może być przesuszona, poszarzała i pozbawiona witalności. Ich lekkie formuły dostarczają skórze cennych składników odżywczych, bez obciążania jej. Dodatkowo przyjemnie odświeżają i dają natychmiastowy efekt rozświetlenia.

Co zawierają dobre esencje i mgiełki do twarzy?

W najlepszych formułach znajdziemy zarówno składniki intensywnie nawilżające, jak i wspierające barierę hydrolipidową czy wyrównujące koloryt. Ich bazą często jest słynąca z cudownych właściwości woda ryżowa, ale też:

wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, który przywraca skórze równowagę i łagodzi podrażnienia,

żeń-szeń działający rewitalizująco,

filtrat ze śluzu ślimaka, który długotrwale chroni przed utratą nawilżenia.

To między innymi te składniki sprawiają, że esencje i mgiełki do twarzy przyjemnie koją skórę i pozostawiają ją miękką i nawilżoną.

Dlaczego warto stosować esencję lub mgiełkę do twarzy?

Mówi się, że esencja jest fundamentem koreańskich rytuałów piękna. Nieprzypadkowo. Ten niepozorny kosmetyk o lekkiej, płynnej konsystencji przygotowuje skórę na dalsze kroki pielęgnacji. Sprawia, że cera lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w kremie i serum. Nic dziwnego, że coraz więcej Polek odkrywa jej moc. Wybrałyśmy cztery najlepsze receptury, które upiększą skórę po długich, zimowych miesiącach.

1 Odświeżająca mgiełka z wodą ryżową Kimoco Kup teraz To kosmetyk inny niż wszystkie, ponieważ można go aplikować zarówno na oczyszczoną skórę, jak i na makijaż. Dzięki takim składnikom, jak woda ryżowa czy ekstrakt z owoców yuzu daje efekt szklistej tafli, sprawia, że cera staje się promienna i pięknie odbija światło. Ten hit od koreańskiej marki Kimoco to remedium dla cery zmęczonej i pozbawionej życia.

2 Esencja nawilżająco-witalizująca Cliv Kup teraz Wodna esencja ze słynnej serii Gin-seng od koreańskiej marki Cliv zawiera ekstrakt z jagód żeń-szenia, który przywraca skórze energię i skutecznie rozjaśnia. Wystarczy kilka kropel, by cera stała się pełna blasku i bardziej napięta.

3 Nawilżająca esencja Cosrx Kup teraz Ten kosmetyk z filtratem ze śluzu ślimaka ma średnią ocenę 4,9/5 przy ponad 1400 głosach. Wspaniale nawilża, rozjaśnia przebarwienia, ujednolica koloryt i poprawia teksturę skóry. “Mini botoks" w esencji – piszą na jego temat internautki.