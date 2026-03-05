Demakijaż to krok, którego absolutnie nie należy pomijać w codziennej pielęgnacji twarzy. To właśnie wieczorne oczyszczanie pozwala skórze odetchnąć po całym dniu- usuwa resztki make-upu, nadmiar sebum, kurz, zanieczyszczenia z powietrza czy pozostałości filtrów SPF. Zasypianie w pełnym makijażu skutkuje zatkanymi porami, co w konsekwencji sprzyja powstawaniu powstawaniu niedoskonałości na naszej skórze.

Samo oczyszczanie jednak nie wystarczy, ważne jest również to, czym konkretnie myjemy naszą twarz. W przypadku cery wrażliwej zbyt agresywne kosmetyki myjące mogą powodować pieczenie, zaczerwienienie czy nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Dlatego tak dużą rolę odgrywają delikatne formuły, które skutecznie oczyszczają, ale jednocześnie dbają o równowagę hydrolipidową skóry.

I właśnie dlatego emulsja oczyszczająca do bardzo wrażliwej skóry BasicLab Dermocosmetics Esteticus Micellis to moje ostatnie odkrycie. To dermokosmetyczna formuła stworzona z myślą o skórze ultrawrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych. Emulsja delikatnie usuwa zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum, jednocześnie nie naruszając naturalnej bariery hydrolipidowej. Dzięki temu oczyszczanie jest skuteczne, ale niezwykle łagodne- bez ryzyka przesuszenia czy dyskomfortu.

Już po pierwszych użyciach można zauważyć, że skóra po myciu pozostaje miękka, ukojona i przyjemnie nawilżona. Kosmetyk koi, łagodzi i minimalizuje uczucie ściągnięcia, a jednocześnie wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Co ważne, formuła jest hipoalergiczna i bezzapachowa, dzięki czemu sprawdzi się nawet przy bardzo reaktywnej cerze.

1 BasicLab Dermocosmetics Micellis Kup teraz

Ta emulsja do mycia twarzy to idealny wybór w przypadku wrażliwej cery. W składzie olej z nasion ogórecznika lekarskiego i…

Sekret działania tej emulsji tkwi w starannie dobranym składzie. Znajdziemy w niej m.in. estry masła shea, trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe, skwalan oraz olej z nasion ogórecznika lekarskiego, które zapobiegają przeznaskórkowej utracie wody i pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Delikatne substancje myjące, takie jak Caprylyl/Capryl Glucoside czy Sucrose Stearate, minimalizują ryzyko podrażnień.

Formułę wzbogacono również o składniki kojące i regenerujące – pantenol oraz alantoinę, które nawilżają i wspierają procesy odnowy skóry. Kompleks prebiotyków z inuliną, alfa-glukanem oligosacharydowym oraz beta-glukanem wspiera mikrobiom, przyspieszając procesy gojenia i wzmacniając naturalną odporność skóry. Dodatkowo ceramidy pomagają odbudować naskórek, wypełniając mikrouszkodzenia i wzmacniając barierę ochronną.

Nie zabrakło także składników intensywnie nawilżających, takich jak kompleks ksylitolu i glukozy czy pentawityna, które zmniejszają dyskomfort związany z pieczeniem, zaczerwienieniem czy świądem, a jednocześnie poprawiają miękkość i gładkość skóry.

Sposób użycia

Stosowanie emulsji jest bardzo proste- wystarczy nanieść niewielką ilość produktu na zwilżoną skórę twarzy, delikatnie wmasować, a następnie spłukać letnią wodą. Kosmetyk można stosować zarówno rano, jak i wieczorem.